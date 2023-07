Claudia Piñero aprueba la adaptación mexicana de Las viudas de los jueves

GIJÓN. La escritora, guionista de televisión y dramaturga argentina Claudia Piñeiro aseguró que le encanta la versión mexicana de Las viudas de los jueves, de la que la plataforma Netflix reveló el elenco en mayo pasado.

“Es un reparto muy estelar de actores mexicanos y es la adaptación de esta novela a la idiosincrasia más mexicana que argentina, yo vi el piloto del primer capítulo y me encantó, así que espero que ya la puedan ver en ese país”, aseguró en entrevista con El Sol de México.

Claudia Piñeiro, cuyas novelas Tuya, Las grietas de Jara o Betibú han sido llevadas al cine, además de que es guionista de la serie El reino, con altos niveles de audiencia en Netflix, está en Gijón, norte español, donde presentó El tiempo de las moscas, con la que aspira al que sería su segundo Premio Dashiel Hammett de la Semana de Novela Negra, que celebra ahora su 36ª edición.

La argentina ganó el Premio Dashiel Hammett del certamen en 2021 con Catedrales, una novela comprometida con las más duras situaciones que puede afrontar una mujer a causa de la hipocresía y los prejuicios religiosos “y que puede sucederle a mujeres en cualquier parte del mundo”, aseguró en su momento Piñeiro.

En la entrevista señaló que es muy posible que la versión mexicana de Las viudas de los jueves pueda verse en septiembre próximo, “y ya tengo muchas ganas de ver la respuesta en México. Si bien hay muchas cosas que pasan en esa novela, que son universales y que podrían pasar en muchos lugares del mundo, es cierto que hay determinadas características que son o más argentinas o más mexicanas, y lo que se hizo con esta versión para México es adaptarlo de una forma que me gusta mucho”.

Como ya había anunciado anteriormente, Piñeiro reiteró que la plataforma Netflix compró los derechos de su nueva novela El tiempo de las moscas, junto con Tuya, que es la primera novela con la misma protagonista y cuestionada sobre si participará en la producción, señaló que no, y que no se sabe cuándo podrá verse la serie que condensará los dos libros.

En su última novela, El tiempo de las moscas, Piñeiro vuelve a Inés, su personaje en Tuya, y quien terminó en este libro encarcelada por matar a la amante de su marido. “Yo no quería volver a hablar de Inés, pero es un personaje que gustó mucho a los lectores, me sugirieron volver a tenerla en uno de mis libros y entonces decidí situarla en el momento actual en el que sale de la cárcel y se encuentra con una sociedad totalmente distinta en la que no encajan sus convicciones de mujer asimilada a la cultura patriarcal”, dijo.

Inés, quien había sido un ama de casa tradicional y una madre poco feliz con la maternidad, entiende que es importante ser práctica y adaptarse a la nueva realidad, asociándose a la única amiga que tuvo en la cárcel, la Manca, en una empresa de detectives que además hace fumigaciones.

La escritora argentina afirmó que el hecho de que sus obras sean llevadas al audiovisual no ha modificado su proceso creativo con el paso de los años. “Siempre estoy escribiendo una historia o una novela y la escribo pensando en la lia, después pasan al audiovisual por distintos motivos, pero yo siempre lo concibo como algo literario”, dijo.

Consideró que “por más que digamos que no, el audiovisual nos influye, porque nos influye como personas, así como el cine influyó la literatura del siglo XX, no hay ninguna duda que el audiovisual, los streamings, las series, van a influir en la literatura del siglo XXI porque están en la cabeza de los lectores y de los escritores. Yo no escribo creyendo en que eso va a ser una serie ni una película, pero sé que me influye el contenido audiovisual que he visto".

La 36ª edición de la Semana Negra de Gijón inició el viernes pasado y concluirá el próximo día 16, con la presencia de cerca de 240 autores, además de diversos géneros como el cómic, la novela histórica, la ciencia ficción, cine, exposiciones, atracciones de feria, comida, tianguis y librerías.