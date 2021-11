Claudia y Billy recibirán a sus gemelos en febrero del 2022

“Yo aquí, bien panzona y feliz… Voy en mi sexto mes de embarazo de mis gemelos”, dice emocionada la actriz Claudia Álvarez quien junto con su esposo Billy Rovzar desfilaron por la alfombra roja del estreno de la La obra que sale mal, de los escritores británicos Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields.

A su llegada al Teatro de los Insurgentes, donde la puesta se mantendrá en temporada, los padres de Kira, de un año y 10 meses, están de nueva cuenta en espera de la cigüeña para febrero de 2022.

En entrevista con El Sol de México, en conjunto hablan de cómo viven el embarazo. “Este es diferente a lo que viví con Kira, quitando agruras o antojitos, me está yendo bien; me siento bien. Lo importante es que los bebés nazcan sanos, fuertes; ahora sí que sigan las bendiciones en la familia.

“Anhelábamos tener otro bebé, pero la vida nos sorprendió con dos más. La estamos pasando increíble y nos ha ido mejor, con algunos momentos feos con náuseas derivando al vómito y demás”, explica Claudia.

Billy resalta sobre la maternidad de su esposa: “Bendigo que una mujer tan creíble traiga al mundo dos hijos míos más. Estoy feliz de la vida y apoyando lo más que puedo a Claudia”.

Billy Rovzar junto con su hermano Fernando, son cosocios de Tina Galindo en la producción en esta temporada 2021de La obra que sale mal. En 2018, año de su estreno, Claudia Álvarez la protagonizó y para ellos arranca la quinta temporada en este año.

“La obra me marcó, porque uno se da tantos golpes en el escenario y otros que no están contemplados, de ahí que me marco este montaje. Yo la he visto en España y en Estados Unidos y sigo con la idea de que esta versión es la mejor de todas. De principio a fin es una risa interminable lo que provoca entre la audiencia. Y la de México y su actual elenco son impactantes, no le piden nada a los de Nueva York y Londres”, informa Claudia.

Y agrega Billy: “hemos ido a otros países a verla, sin que les digamos en cual, una no nos gustó para nada. Y esta producción está al nivel de los otros países de abolengo teatral, porque ya se constituyeron como una gran familia y se merecen estar en este teatro”.

Recordaron que antes de la pandemia en el Helénico esta puesta en escena se mantuvo casi por tres años con funciones sold out.

Billy Rovzar habla de sus nuevos proyectos de 2022:

“De la serie Monarca seguimos en pausa para una nueva temporada, no quiero decir que ya se cancelaron las siguientes; El Dragón ahí quedó con dos temporadas, Control Z, ya llevamos tres temporadas, la más reciente acabamos el rodaje precisamente este jueves 11. Ahora se va a edición y post producción. Y esperar su estreno en la plataforma Netflix”, concluyó