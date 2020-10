Cliff Richard celebra su cumpleaños 80 cantando

LONDRES. El cantante británico Cliff Richard cumple hoy 80 años y lo celebra con el lanzamiento de un álbum de duetos y asegura que está convencido de que jamás se retirará. Además de éxitos musicales, ha coleccionado episodios personales que le han marcado, como su conversión al cristianismo en los años 60 o su supuesta implicación en un caso (desestimado) de abuso sexual a un menor que puso su vida al revés.

Es una de esas viejas glorias o "vacas sagradas" de la música que no necesita demasiada presentación. Hace poco comentaba que si alguna vez fantasea con la jubilación, tarda poco en volver a "emocionarse" en el momento en que alguien le propone embarcarse en otra gira.

Cuando el cantante británico creó The Shadows, considerada la banda más relevante de este país entre 1958 y 1963, no tenía ni idea de que su trabajo dejaría huella en músicos como Jimmy Page (Led Zeppelin), Eric Clapton o The Beatles, en un momento en que el cuarteto de Liverpool empezaba a convertirse en un fenómeno de masas.

Con motivo de su 80 cumpleaños, Richard -cuyo nombre real es Harry Rodger Web- anunció hace unos días que sacará un nueva producción, Music...The air that i breathe, el próximo 30 de octubre.

En él habrá duetos con colegas como Bonnie Tyler, The Bellamy Brothers, Sheila Walsh, The Piano Guys y Albert Hammond e incluirá versiones en las que destaca Here comes the sun, de los Beatles.

"Cuando miro hacia atrás, me recuerdo pensando que no llegaría a los 50 y ya estoy en 80, y lo que es todavía mejor es que tengo un nuevo álbum", comentó ilusionado el cantante, quien aunque también confirmó una nueva gira, The great 80 tour, finalmente fue pospuesta por la pandemia hasta octubre de 2021.