Se despide Club de Cuervos de la televisión

Si algo deja Club de Cuervos a la televisión mexicana es una apertura en los nuevos contenidos y su difusión; así lo destacan Jesús Zavala y Aldo Escalante, quienes después de cuatro temporadas se despiden de sus personajes como Hugo Sánchez y Carmelo con el cierre de esta serie que llega a Netflix el 25 de enero.



Ambos actores coinciden en que a partir de esta producción el público “exigió una calidad diferente (en las historias), también empezamos a ver gente real en la televisión, temas reales. Culturalmente, y en nuestro medio creo que sí hay un antes y un después de Club de cuervos; me parece que sí es un gran referente de la televisión y el entretenimiento en Mexico”, señaló Zavala.

“(Está serie) abre la puerta a nuevos creadores, plataformas que no encontraban un escaparate. El hecho de que Club de cuervos fuera la primera serie latinoamericana original de Netflix y que estuviera el éxito que tuvo inspira a otras plataformas a invertir en Mexico e incluso a las televisoras establecidas aquí a hacer las cosas de diferente manera”, añade Escalante.



Los actores destacaron que esta serie también rompió las barreras del idioma, pues tuvo un gran éxito tanto en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. “En Nueva York conocí a una chica y su novio, ambos sordomudos de Washington, un lugar que no tiene nada que ver con México, y me decía con mensajes que le había encantado la serie”, señala el actor que da vida a Hugo Sánchez.

Los únicos huevos de toda la liga son de cuervo. pic.twitter.com/Ng9i1eyCKJ — La Peste Negra (@ClubDeCuervos) 15 de enero de 2019

“Ambos me decían que justo les llamo la atención que no hubiera prejuicio con el idioma, de los subtítulos (para que ellos lo entendieran). A mí eso me pareció increíble: que alguien que no tenga la cultura mexicana le guste y le entretenga una serie así, y de fútbol, cuando en Washington, bastante raro. Netflix es una plataforma que rompe fronteras, prejuicios y barreras”, agregó.

El caso de Aldo se asemeja; el actor que interpreta a Carmelo recuerda que una vez viajó a Colombia, “donde no pensé jamás que alguien me iba a reconocer; me baje del avión, quería prender un cigarro, le pedí un encendedor a alguien que me dijo ‘Para Carmelo de Club de cuervos con todo gusto’”, recuerda con sorpresa.

Gossip

Gossip