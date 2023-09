CNCO se despide en el Auditorio Nacional y presenta el tráiler de su serie 4 ever

CNCO presentó el primer tráiler de su serie "4 ever", durante su concierto en el Auditorio Nacional, con el cual se despidieron de su público mexicano, y dónde además interpretaron el tema principal, titulado "Para siempre".

Minutos antes, diez mil voces gritaban "CNCO" al unísono, mientras Zabdiel, Christopher, Richard y Erick subían a la tarima más alta del escenario, para dar inicio a su "Última cita" en el Coloso de Reforma. La noche comenzó con "Reguetón lento", tema de su primer álbum ("Primera cita"), que los lanzó a la fama internacional.

"Ya tu sabes", "Se vuelve loca" y "Quisiera" conformaron la primera parte del show. Conmovidos por ver la alegría de sus fans, los músicos les dirigieron unas palabras de bienvenida, agradeciendo siempre su apoyo durante sus siete años de carrera.

"Yo no sé ustedes, pero nosotros vinimos a disfrutar esta noche y a bacilar. Si tuviste alguna situación, vienes con algún problema, eso se quedó afuera familia, venimos a pasarla bien", dijo Zabdiel.

Foto: Adrián Vázquez /El Sol de México

"No te voy a mentir, nos sentimos increíbles. La energía que se siente esta noche es especial".

Desplazándose entre las cinco tarimas colocadas en el escenario, y moviendo sus caderas al ritmo de la música, los cuatro siguieron su show, que forma parte de su gira de despedida y se transmitió simultáneamente en la plataforma Star+.

Temas como "De cero", "Para enamorarte", "Mamita", "Tu luz" y "Cien" siguieron con el repertorio. Enseguida, interpretaron un bloque de temas de su álbum "Déjà Vu".

Reggi, El Auténtico es el segundo invitado de la noche, interpreta junto a CNCO la canción "Cinturita" 💃🎶



🎥Belén Eligio | El Sol de México pic.twitter.com/EAMlbzX7K7 — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 7, 2023

Entre la audiencia se observaban numerosos carteles con textos dedicados a los cantantes. "¿Puedo ser tu última cita?", "Cris cásate conmigo" y "CNCO gracias por ser parte de mi vida" son algunas de las frases que se leían en algunos de ellos.

Escoger el mejor era una tarea difícil, pero la agrupación aceptó el reto para elegir a la fan que iba a subir con ellos para compartir una canción.

La elegida fue una joven llamada Aline, quien fue guiada por cada uno de los integrantes alrededor del escenario, mientras le cantaban una versión de "Primera cita" especialmente para ella. Al finalizar, le entregaron un ramo de rosas, y procedieron a rodearla para tomarse la selfi del recuerdo.

El show siguió con temas como "No se va", "Volverte a ver", "La ley", "Tan fácil", "Patty, humo & alcohol", "Llegaste tú", "Miami", "Pegao", "Plutón", "Tú me elevas", el cual interpretaron junto con Aron Luix, y "Cinturita", donde se acompañaron de Reggi El Auténtico.

Zabdiel tuvo la agridulce tarea de despedirse de sus fans mexicanos, y nuevamente aplaudió su fidelidad, y les aseguró que siempre los llevarán en sus corazones. "Familia, gracias por darnos una noche tan hermosa, México, de corazón".

"En este momento quisiéramos aprovechar y agradecerle a todos los que han estado con CNCO desde sus comienzos, pero no desde la primera canción, sino desde que estuvimos en el reality show ("La banda"). Si no hubiera sido por eso, no estaríamos con ustedes", dijo antes de cerrar el show con "La última canción" y "Hey DJ".