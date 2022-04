Kanye West se retira del Coachella, ¿quién lo reemplazará?

El festival Coachella es un enorme festival que se celebra en el desierto de Indio, California y que ha pospuesto sus dos últimas ediciones por la pandemia de Covid-19. Durante dos fines de semana, artistas de renombre como Billie Eilish, Tame Impala o Childish Gambino han deleitado a la audiencia y han puesto a bailar a miles con sus famosas canciones.

Recientemente había rumores sobre la cancelación de uno de los artistas que encabezaría esta edición del Coachella, pero en estos días fue confirmado su retiro del festival, hablamos del polémico rapero Kanye West.

Kanye West envuelto en la polémica

Recordemos que el rapero había hecho una serie de comentarios racistas al presentador de The Daily Show, Trevor Noah, razón por la cual los Grammy cancelaron su participación, a pesar de que estaba nominado a cinco categorías.

Kim Kardashian,exesposa del rapero, había mencionado que West sufría de problemas mentales, siendo esa una razón por la que su relación fue turbulenta, pese a ello, la influencer pidió se comprenda la situación del artista.

I said counsel Kanye not cancel Kanye. — Trevor Noah (@Trevornoah) March 20, 2022

¿Quién reemplazará a Kanye West en el Festival Coachella?

A través de sus redes sociales, el grupo Swedish House Mafia y el cantante The Weekend, anunciaron su participación en el Coachella 2022, siendo ellos, en un acto conjunto, quienes van a reemplazara Kanye West como artistas principales.

Según el medio The Blast, Kanye West fue visto saliendo de un sitio de construcción en Beverly Hills, se rumora que el artista está buscando ayuda tratamiento para su salud mental ya que su situación se ha complicado tras la separación con Kim Kardashian.

See you in the desert @theweeknd pic.twitter.com/A5LHAYeP16 — Swedish House Mafia (@swedishousemfia) April 6, 2022









