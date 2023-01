Cobra Kai: Netflix confirma nueva temporada y el final de la serie

Cobra Kai anunció que estará de regreso para una sexta temporada en el servicio de streaming Netflix, la cual también será la última y llegará el final de la popular serie inspirada en la saga de Karate Kid.

Netflix publicó este 20 de enero el avance de lo que será la última temporada de la serie y la cuarta producida por el servicio de streaming desde que tomó el proyecto de YouTube, al ser uno de los pocos que logró sobrevivir de sus producciones originales.

En este avance se presentan diversas imágenes de lo que ha sido toda la saga de Karate Kid con algunas escenas de las películas originales, como de las primeras temporadas de Cobra Kai.

“Después de todo este tiempo, hemos construido algo, juntos, algo de que estar orgullosos. Así que déjame decirte algo. ¿tienes una batalla más dentro de ti?”, señala una voz de fondo como parte del avance.

Finalmente se muestran algunas cuantas imágenes de la sexta temporada, la cual es etiquetada como la más grande, la más salvaje y la final de la popular saga.

Let me ask you: Do you have one more fight left in you?



The sixth and final season of COBRA KAI is coming soon to Netflix. pic.twitter.com/uCTLSa68dx — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) January 20, 2023

Creadores de Cobra Kai agradecen a los fans

Por medio de un comunicado, los creadores de la serie: Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schloosberg agradecieron a los fans por el apoyo a la producción y realizaron su despedida de Cobra Kai.

Los creadores comenzaron por señalar que, al igual que Daniel LaRusso, su vida cambió en 1984 cuando presentaron Karate Kid, por lo que el viaje del personaje se ha convertido en uno muy personal para ellos que estará por siempre en sus corazones.

“Nuestro objetivo desde el primer día con Cobra Kai siempre ha sido terminarlo en nuestros términos, dejando el Valle en el tiempo y el lugar que siempre hemos imaginado. Así que es un inmenso orgullo y agradecimiento que estamos capaz de anunciar ese logro”, señalaron al referirse a la sexta temporada.

Al nombrar el llamado “Miyagiverse”, el cual une a Karate Kid con Cobra Kai, señalaron que el grupo de fans nunca ha sido más fuerte como ahora y dejaron abierta la puerta a construir más historias de la popular saga.

“Esperamos contar más historias sobre el Karate Kid con ustedes junto a nosotros. Por lo que sabemos, Cobra Kai nunca muere”, señalaron. “Mientras tanto, prepárense para la más grande temporada de Cobra Kai. Y que hoy sea una celebración de todo lo que está por llegar, debido a que todavía hay mucho por contar. Nosotros no pudimos hacerlo sin ustedes”.

A letter to you, the greatest fans in the world, from the showrunners of COBRA KAI. pic.twitter.com/Nz71m5iOOm — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) January 20, 2023

Cobra Kai fue lanzada en 2018 como parte de los contenidos originales de YouTube e inspirada en la franquicia de Karate Kid.

Después de dos temporadas, Netflix decidió retomar el proyecto para convertirlo en una de sus producciones originales más populares.

Respecto a la fecha de estreno de la sexta temporada, todavía no existe un anuncio oficial más que saldrá en este 2023.

