Shazam llega fortalecido al cine como un gran superhéroe

¿Quién no ha querido convertirse en un superhéroe? Volar por los aires, lanzar rayos con sus manos, tener súper fuerza y ser más veloz que la luz. Para Zachary Levi no hay nadie que se resista a ello. Es por eso que cuando obtuvo el papel para interpretar a ¡Shazam! y logró verse en el espejo con el traje puesto, por su mente pasó la enorme responsabilidad de dar vida a este personaje.

“Yo me lo tomé muy en serio porque, aunque hay muchos superhéroes y villanos en los universos de cómics, no todos ellos van a ser recreados en el cine. Y para aquellos que salen en pantalla hay millones de personas que compiten por interpretarlos. Por eso el saber que yo haré este trabajo de ensueño, un papel que otra persona querría hacer, es mucha responsabilidad”, dijo el actor en una mesa redonda que tuvo durante su visita a México.

Dar vida a ¡Shazam! implicaba también rendir homenaje a los fans que siguen a este personaje desde que apareció por primera vez en un cómic hace ocho décadas. “Hay gente que sigue leyéndolo o que apoya al personaje y lo ha mantenido vivo por muchos años hasta el punto en que ahora se está haciendo su primera película. Y yo soy el tipo que lo interpreta; eso es un honor y hay mucha responsabilidad en ello. Se trata de honrar a los fans, a la franquicia, al personaje. Eso es algo que pasó por mi cabeza la primera vez que me vi con el traje, y que hasta ahora sigue”, explica.

Pero no todo fue tan sobrio cuando Zachary Levi se vio por primera vez en el traje de ¡Shazam!. El actor que se popularizó por la serie Chuck, recuerda que cuando se lo pusieron se miraba al espejo y enloqueció. “Decía ‘Esto es taaan cool’. Pero también pensaba ‘Espero que no haya alguien viéndome no tan convencido y que piense que era mejor elegir a otro tipo’”, recuerda. “Mi niño interior estaba enloquecido; tan, tan emocionado... Mientras que la otra parte de mí pensó ‘Oh, por Dios, esto realmente está pasando, ¡es maravilloso!’”.

Ese niño interior del que habla fue precisamente el que el actor logró proyectar en la cinta, la cual cuenta la historia de Billy Batson, interpretado por Asher Angel, un joven huérfano que tras adquirir los poderes de un viejo hechicero puede convertirse en un superhéroe adulto con solo decir la palabra Shazam!

“Fueron meses y meses de trabajo profundo con el personaje, de entrar en la mente del niño (para reflejar esa esencia en pantalla). Pero lo cierto es que la mayor parte de mi vida me resistí a crecer, así es sólo me dejé llevar. También llevaba al set mi Nintendo Swich y entre cortes jugábamos Mario Kart, eso siempre ayuda”, dice Levi con una gran sonrisa.

Esta no es la primera vez que el actor da vida a un superhéroe, pues previamente tuvo participaciones en dos cintas de Thor, donde dio vida a Fandral, así como a Luke Collins en la serie Heroes Reborn. Para Zachary Levi, hacer este tipo de personajes es una gran oportunidad como actor, pues es cuando ha tenido “oportunidad de imaginar cosas como que estás volando o que tienes electricidad en tus manos. Además, como niño crecí leyendo cómics y jugando videojuegos. Hacer cosas de superhéroes es super divertido”, concluyó.