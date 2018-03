Comienzan filmaciones de la octava temporada de la serie "Como dice el dicho"

Con el corte de un pastel en la cafetería El dicho, el elenco de la serie de Televisa, Como dice el dicho, dio un claquetazo especial para comenzar las filmaciones de su octava temporada, donde se tocarán algunos temas como el uso de las drogas, el abuso sexual, la delincuencia, el bullying y hasta los sismos.



Sergio Corona, fue el encargado de cortar este pastel que fue compartido con los padrinos de estos nuevos episodios, entre los que se encontraron Aleida Núñez, Harry Geithner y Bárbara Torres, entre otros, quienes además participarán en esta nueva temporada.



El actor compartió su emoción de realizar estos nuevos episodios y destacó que ha sido un reto dar vida a Don Tomás, el dueño de esta famosa cafetería.



“Me encanta estar participando porque he tenido que realizar un personaje que no es comedia precisamente, que es lo que he trabajado más. Pero ha sido muy interesante cómo se ha armado el personaje del dueño de la cafetería”, dijo.

El reparto principal de esta temporada está integrado por Brisa Carrillo, Benny Emmanuel, Fernanda Sasse y Manu González. El estreno de los nuevos capítulos tendrá lugar el cinco de marzo a las 17:30 horas en Las Estrellas.