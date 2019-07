Así fue como el director Jon Favreau creó el remake de El Rey León

Para Jon Favreau resultó una sorpresa y un honor cuando le fue encargado dirigir la nueva versión de El rey león, historia que en su versión animada estrenada en 1994 se volvió un clásico de Disney. La emoción se convirtió en preocupación cuando se dio cuenta de la gran responsabilidad que tenía en sus manos.

“Sentí muchísima presión porque tenía que proteger el legado que tanto ama la gente y asegurarme de no cambiar demasiado, pero sí lo suficiente como para que el público volviera a ver la historia original. Así que traté de darle un nuevo aire, que no se alejara de lo que al público le encanta”, explica el cineasta que también dirigió la versión en live action de El libro de la selva para Disney.

En entrevista con El Sol de México, el también actor y productor confesó que sus primeros pensamientos para desarrollar la historia se enfocaron en saber quiénes pertenecerían al elenco de esta nueva entrega. “¿Quién haría las voces de Simba, Mufasa, Rafiki, todos esos personajes importantes en la película? Además me preocupaba saber cómo aplicar en este nuevo proyecto la tecnología que aprendí con El libro de la selva”, confiesa.

Favreau decidió en una temprana época que quería a James Earl Jones en la voz de Mufasa y a Donald Glover en el papel de Simba. Después llegó la idea de incluir a Beyoncé para interpretar a Nala, pues el director “sabía que había una oportunidad de reinterpretar las canciones clásicas”, por lo que la voz de la cantante le pareció ideal.

Tras cerrar un elenco de primer nivel, el director de las primeras dos cintas de Iron-Man, tuvo que cuestionarse cómo abordar un clásico que cautivó al público y la crítica al ganar dos premios Oscar y tres Globos de Oro. “Antes de volver a ver la película original, hice una lista de las escenas que más recordaba: la estampida que ataca a Mufasa; si tú haces memoria, seguro recuerdas Hakuna Matata, la pelea final contra Scar o cada toma del Ciclo sin fin, la escena inicial”.

“Eso me ayudó como director porque lo que más recuerdas es un indicador para saber qué es en lo que te tienes que enfocar durante el remake y me aseguré de no cambiarlas demasiado. Las escenas que no tenía del todo frescas me di la licencia de modificarlas un poco”, detalla.

Y para realizar un cambio significativo en esta nueva versión, Jon Favreau se alió de la tecnología y de un gran equipo creativo para desarrollarla. “Sabía que teníamos que hacer algo innovador en los efectos visuales, porque la historia podía ser la misma, pero teníamos que mostrarla de forma diferente, que fuera interesante y emocionante incluso si conoces la trama”.

Para lograrlo, Favreau y su equipo utilizaron la realidad virtual para recrear toda la sabana, desde el agua, las piedras y el pasto hasta los movimientos de los animales y las expresiones faciales de cada personaje. “Cuando hacíamos algunas pruebas, por ejemplo el andar de Rafiki, para saber si la tecnología funcionaba, podías sentir la emoción del equipo de producción, esos suspiros que pasan cuando sabes que hiciste algo que trasciende”.

El director supo que estaba en el camino correcto cuando en 2017, durante la D23, la convención donde cada dos años Disney presenta sus adelantos, mostró el fragmento del Ciclo de la vida. “La reacción del público fue tan fuerte que nos dimos cuenta que íbamos por buena ruta”.

Ahora que la película está a punto de su estreno, Jon Favreau espera que el resultado esté a la altura de los deseos del público que han hecho suya la historia de El rey león: “El público creció escuchando la música y viendo estas escenas tan poderosas donde ves aparecer a Mufasa o a Scar… Esa emoción se queda contigo cuando eres niño y cuando las revives de adulto reconectas con esos sentimientos y recuerdos, por eso es que esta historia sigue siendo trascendente después de 25 años”.

“Esta película es una combinación de mi trayectoria, de todo lo que he aprendido primero como actor, luego como director de películas independientes, en comedia y de trabajar en efectos visuales. Todo eso se une para presentar esta historia de la forma en que lo hago y espero que haga justicia a lo que la gente espera de este título”, concluye.