Como la cenicienta, Marco Antonio Solís perdió zapato de casi 30 mil pesos

Tremenda sorpresa se llevó una joven hermosillense al encontrarse uno de los zapatos del cantante Marco Antonio Solis, el cual utilizó en su presentación del pasado 3 de febrero en la capital sonorense.

➡️ Más de 200 mil personas colapsan fila virtual para boletos de Bad Bunny

¡Como un cuento de hadas! Diana Becerra, quien se dedica al maquillaje profesional, asistió al hotel donde se hospedó el cantante un día después del concierto por cuestiones de trabajo, lo que nunca imaginó es que en el lugar encontraría el zapato del artista.

A través de su cuenta de Instagram, la maquillista hermosillense hizo pública una serie de fotografías junto con un texto donde de describía su emoción por el descubrimiento, asimismo pidió la ayuda de sus seguidores para contactarse con el equipo y hacer entrega de un zapado de la marca Dolce & Gabanna, color negro con detalles plateados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diana Becerra (@dianabecerra_e)

“Oigan no me lo van a creer. El día de hoy me tocó trabajar en el hotel Fiesta Americana, vine a arreglar a una novia. Ayer asistí al concierto de Marco Antonio Solís y él traía el mismo zapato que hoy en la mañana me encontré afuera de la puerta de un cuarto, justo en el hotel donde supuestamente él se quedó la noche que estuvo aquí”, relató Diana en su cuenta de Instagram.

Finalmente el manager del intérprete de “Tu cárcel” se comunicó con la joven para recuperar el calzado y también compartieron sus números telefónicos, pues le ofrecieron a la joven un pase VIP para un concierto del artista en la ciudad de su preferencia.

¿Cuál es el costo del zapato?

El zapato pertenece a la marca Dolce & Gabbana, es un tenia estilo calcetín Sorrento, tiene detalles de cristal, el lago estilo cinta adhesiva, ajuste stretch, estilo slip on y lengüeta en la parte posterior.

Se compone por tela en el interior, forro de cuero y suela de goma, es fabricado en Italia y tiene un costo de $28,000, se puede encontrar en color negro y plateado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La marca Dolce & Gabbana es una firma de moda italiana fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Aunque inicialmente comenzaron diseñando ropa, actualmente la empresa ha diversificado su oferta diseñando desde perfumes, zapatos, celulares e incluso restaurantes, los precios de los productos oscilan entre los $1,200 hasta $210,161.00.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo