Aquí la guía de supervivencia del Corona Capital para no morir en el intento

Si aún no estás preparado para sobrevivir a dos días de música en el Festival Corona Capital, aquí te dejamos la guía de supervivencia para que no mueras en el intento y lo disfrutes al máximo.

Este 17 y 18 de noviembre se llevará acabo el Corona Capital en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual acogerá bandas como MGMT, Panic! At The Disco, New Order, Churches, The Chemical Brothers, Imagine Dragons, Robbie Williams,Nine Inch Nails, Lorde,The War On Drugs, Death Cab For Cutie, Chvrches, The Kooks, Bastille, Børns, por mencionar algunos.

Y para que te diviertas viendo a tu banda favorita y organices bien tu día, te dejamos algunos consejos:

¿Cómo llego?

Como mencionamos antes, el Corona Capital tendrá lugar en la Ciudad de México, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, y si no sabes llegar aquí te dejamos el mapa para que no te pierdas.

Aquí el mapa de la zona del festival, por si ocupas

¿Y el mapa? 👀🗺️ ¡Aquí está el mapa! 🙌🏻 ¡Es momento de terminar de planear este fin increíble de semana! #CoronaCapital18 pic.twitter.com/wsqQ8jPdlD — Corona Capital (@CoronaCapital) 15 de noviembre de 2018

¿Cuáles son los horarios?

Tener a la mano los horarios de los escenarios no está de más, ya que con así podrás organizar bien tu tiempo y podrás ver a tus bandas favoritas.

Para ello el festival también habilitó una aplicación para IOS y Android para que puedas ir checando cada movimiento en los escenarios.



Basta de juegos, la espera ha terminado, aquí están los horarios para el #CoronaCapital18 ¡Es momento de prepararnos para este 17 y 18 de noviembre! 🙌🏻🔥💎 pic.twitter.com/ZzJiwcHu20 — Corona Capital (@CoronaCapital) 8 de octubre de 2018

¿Llevas muchas cosas y no quieres cargar?

Si te llevaste todo tu quid para pasártela bien, pero no quieres estar llevando para todos lados tu enorme mochila o cosas que te estorben, no te preocupes podrás rentar un locker.

La renta del locker se prevé que cueste 250 por día y 400 por los dos días.



Lo más importante del #CoronaCapital18 es que tu experiencia sea perfecta, por este motivo te ofrecemos el servicio de lockers para que te olvides de cargar tus cosas durante el festival.



Apártalo aquí: https://t.co/RIZ57U6dV8 pic.twitter.com/mJ6LmSug7r — Corona Capital (@CoronaCapital) 20 de septiembre de 2018

¿Cómo me voy vestido?

Recuerda que vas a estar en movimiento todo el día, por lo cual te recomendamos que te lleves unos tenis cómodos, jeans, una blusa o playera, pero sobre todo un suéter muy calientito, ya ves que el clima está muy loco en estos días.

También te recomendamos llevar un impermeable por si Tláloc decide hacer su aparición.

Foto: Facebook Corona Capital

¿Y los souvenirs y la comida?

Por primera vez el Corona Capital tendrá como método de pago la pulsera Cashless, es decir en esta ocasión no se aceptarán pagos en efectivo.

La pulsera será tu única salvación, pues con ella podrás pagar comida, bebidas, o souvenirs. Ésta la tendrás que solicitar a tu llegada y recargarla en los módulos de atención que estarán disponibles los días del evento.



¿Cómo regreso a casa?

Si has asistido en anteriores veces al festival ya sabes que el regreso a casa es todo un caos, y por ello en conjunto con el Instituto de la Juventud, el gobierno habilitará rutas exclusivas nocturnas que partirán a fuera del evento para que así puedas llegar a tu destino sin problema y seguro.



Los autobuses saldrán desde el Palacio de los Deportes en la puerta 2 en un horario de las 00:00 a 2:00 horas. Aquí te dejamos las rutas que recorrerán.

El Sistema M1 y el @InjuveCDMX llevarán a cabo el operativo #RegresoSeguroACasa para todos los asistentes al #CoronaCapital18, que se realizará este 17 y 18 de noviembre. Te compartimos las rutas.

➡https://t.co/247p7iKgVi pic.twitter.com/07EZRNcWxD — Sistema M1 CDMX (@SistemaM1CDMX) 13 de noviembre de 2018