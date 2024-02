TikTok lanza concurso de cortos en Cannes: cómo participo y cuáles son los premios

Por tercer año consecutivo, la plataforma TikTok presenta el certamen de cortometrajes “Tik Tok Short Film”, con el cual invitan a los creadores de México a participar con historias propias, que serán juzgadas por personalidades de la industria cinematográfica.

La convocatoria estará abierta del 21 de febrero al 15 de marzo y consiste en subir un video de más de un minuto de duración en formato vertical, utilizando el hashtag #TikTokShortFilm.

Se premiarán las categorías Gran Ganador, Mejor Guion y Dirección, los ganadores serán invitados a presentar sus proyectos en una ceremonia a celebrarse entre el 22 y 23 de mayo, dentro del marco del 77 Festival de Cannes.

Además de ello, los primeros lugares recibirán un premio monetario. La primera terna será merecedora de una suma en efectivo de 10 mil euros (el equivalente a 184 mil pesos aproximadamente), mientras que las otras dos categorías obtendrán cinco mil euros (alrededor de 92 mil pesos mexicanos).

En un comunicado, la plataforma subrayó que desde 2023 se han creado más de dos millones de videos con el ya mencionado hashtag, lo que significa un aumento de casi 180 por ciento, en comparación con el número de contenidos generados en 2022.

"Desde que empezamos a publicar en TikTok, han pasado todo tipo de cosas increíbles", afirmó Matej Rimanić, el Gran Ganador de la primera edición de la competencia, quien participó con el corto “Love in plane sight”.

"He tenido la oportunidad de organizar la mayor campaña turística de TikTok en Eslovenia y he conseguido un puesto en Dunking Devils Studios, la mejor agencia de creación de contenidos de la plataforma en la región del Adriático. Invito a todos a ser creadores y no sólo consumidores de contenidos. Y así verán cómo se presentan las oportunidades", agregó.

La edición 77 del Festival de Cannes, se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo.