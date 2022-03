Compite México en Málaga con “The Gigantes”, road movie que conecta heridas

México llegó a la competencia en la edición 25 del Festival de Cine de Málaga con la película “The Gigantes”, una “road movie” que presenta una historia que conecta a dos personas muy diferentes, a través de las heridas, dirigida por la española Beatriz Sanchís, quien con “Todos están muertos”, también con guiños a México, ganó cinco premios del certamen andaluz en 2014.

“The Gigantes” compite por la Biznaga de Oro en Sección Oficial de Largometrajes con otras 18 producciones.

Muy contenta de volver a Málaga, Sanchís manifestó su orgullo de ser una española representando a México. “México es un país con el que yo tengo una conexión muy especial, incluso antes de vivir ahí porque mi primera película ya tenía mucho que ver con ese país, había la Noche de Muertos, es algo que yo tenía de alguna manera interiorizado, quizá de otra vida, no sé, pero siempre he tenido mucha conexión con el país, siempre me he sentido muy cómoda”, dijo.

Destacó que hay un “grandísimo” cine mexicano, que está haciendo muy buenas películas, y que todo el cine independiente mexicano le encanta, de manera que su nueva película tiene la influencia de todo ese movimiento que se está llevando al cabo en el país azteca.

En “The Gigantes”, JJ, una joven mujer “white trash” de los Estados Unidos, escapa de Los Ángeles a Baja California, México, asfixiada por las deudas, en busca de que un viejo amante la salve de su tumultuosa existencia.

La acompaña Esmeralda, una adolescente mexicana de 14 años que se escapa de casa y le ofrece una tentadora suma de dinero si acepta llevarla a ver a su padre, lo que hace que en el camino surja una relación especial entre ellas.

La historia se desarrolla entre la frontera de México con Baja California y en ese contexto, Sanchís reconoció que le encantan las fronteras porque son lugares que tienen una esencia mágica y muy particular, por su mezcla de culturas, ambientes y realidades.

“Llevo seis años viviendo en México y me encantan mucho las fronteras, me encanta mucho ese mundo difuso de confusión entre un país y otro, y creo que esta historia habla de una frontera muy importante, que es la de Estados Unidos y México, con dos personajes que vienen de dos culturas diferentes, pero que se unen, y al final es también como esa unión de estas dos culturas”, sostuvo.

Aseguró que también le encanta combinar el drama con la comedia y que eligió a sus actrices protagonistas porque tenían una conexión real con sus personajes a nivel personal.

Su elección fue Andrea Sutton y Ana Layevska, dos actrices no profesionales, ambas mujeres heridas, diferentes pero unidas por el dolor y se ha apoyado en ellas y en el resto del reparto para reflejar a mujeres de verdad.

Expuso que uno de sus referentes es la actriz y productora Jesica Chastain, quien en el Festival de Cannes, aseguró que no veía a las mujeres que ella conocía en la gran pantalla y que esto ha supuesto un reto para ella, por lo que quiere contar historias de mujeres reales, en las que cualquier mujer pueda verse a través de ellas.

Bajo esta misma premisa, busca mostrar un amplio abanico de muchos tipos de feminidad, como ocurre en la vida misma, sin caer en estereotipos.

En esta tercera jornada del Festival de Cine de Málaga se presentó también “Cinco Lobitos”, la ópera prima de la española Alauda Ruiz de Azúa, un drama familiar que retrata la maternidad desde su propia perspectiva personal, huyendo de clichés para que los espectadores empaticen con sus personajes sin juzgarlos y que generó muchos minutos de aplausos en sus dos pases.

Ruiz de Azúa argumentó que para construir este retrato se nutrió de un universo muy íntimo y familiar. Concretamente la historia arranca con su primer año de maternidad, justo cuando empieza a ser consciente de que emprendía una etapa completamente diferente hasta el momento.

La cinta cuenta con cuatro protagonistas, los actores Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante.