Compositores celebran la declaración del bolero como patrimonio de la humanidad

La historia dice que el bolero como género musical nació en Cuba en 1883 y es en 1920 cobró fuerza en nuestro país con los compositores yucatecos y otros estados mexicanos que crearon letras que se conocieron en la Ciudad de México a través de los tríos y solistas que se presentaban en los estudios de las estaciones de la radio XEW y XEB; además, posteriormente, en las tramas de las películas y en la televisión.

Tras ser declarado el bolero Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y con el antecedente que desde hace siete años el músico y cantante Rodrigo de la Cadena ha creado el Festival Mundial del Bolero desde México, compositores contemporáneos comparten su visión acerca del género que ha creado las más hermosas canciones de amor.

Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, hace un repaso de la historia del bolero en entrevista con El Sol de México. “El bolero es de Santiago de Cuba y vino a México con una danza. De ahí pasó a Yucatán donde se dice que nacieron los boleros mexicanos con un compositor, Armando Villa, que escribió el primero que trascendió fronteras. Yo sé que ese bolero es Morenita linda.

“A partir de esta gran distinción de la UNESCO, esperemos que los medios electrónicos y digitales coloquen más a los boleros o en su defecto que las nuevas voces de tríos, solistas o grupos los retomen y les hagan nuevos arreglos y los den a conocer”, expresa.

“Es muy gratificante y sorpresivo que el bolero sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es un regalo merecido para México”, agrega por su parte la cantautora Paty Cantú, quien ha compuesto varias canciones con la temática del amor.

“Es una recompensa merecida para este legado cultural mexicano”, agrega. “Yo que he tenido la fortuna con mi trabajo de viajar por muchos países del mundo, he visto que si hay un género y un sonido que inmediatamente nos identifica, es el bolero, y no nada más nos identifica con un tema de folclor, sino de poesía, de romance, de historia y los mayores compositores en México son de boleros”.

Mantiene el legado de sus padres

Tomás Méndez fue un compositor de música bravía, pero en su repertorio existe también un bolero que fue conocido en voz de Los Dandys, titulado Suspenso infernal, informa su hijo, Tomás Méndez Junior, para quien “es una bendición que el bolero sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, qué bueno, porque tiene una letra y un ritmo con mucha clase, mucho romanticismo, unas letras con respeto y transmite muchas cosas emocionales y directo al corazón. Es un gran ejemplo de lo que puede pasar con la buena música”.

Otro heredero de un gran compositor, Álvaro Carrillo Junior, a cuyo padre se le atribuye el título de “el autor del bolero más hermoso”, por su composición Sabor a mí, precisa que sin bien, “es verdad que el bolero nace en Cuba”, el desarrollo del género se dio en nuestro país.

“Desde México con sus creadores, lo dispersamos en el mundo, por medio de la radio, la televisión, el cine. Mi padre colocó en vida varios boleros suyos a nivel internacional. La SACM llevaba más de ocho años pugnando no sólo por el bolero, también canciones rancheras y muchas románticas y bueno, ya hubo respuesta. Claro, nosotros como herederos, siempre estamos preocupados y divulgando el catálogo que generaron nuestros padres, pero con o sin difusión el bolero sigue porque la gente lo sigue interpretando”.