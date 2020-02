Con 60 años de trayectoria, Raphael no piensa en el retiro

Rafael no añora el pasado, nunca ha extrañado ninguna etapa de su carrera pues vive en el presente, está seguro que nunca ha tenido ningún momento de debilidad profesional y desde hace 17 años que vivió un trasplante de hígado que le dio la oportunidad de “volver a nacer” y desde entonces su vida ha sido “un camino de rosas”.

“Yo ando por la tierra no soy ninguna estrella”, asegura el cantante Raphael quien suma más de medio siglo de pie en los escenarios cantando sus éxitos y siempre nuevas propuestas más.

“Yo no soy una persona nostálgica no estoy pensando en lo que hice, no me regodeo en ello siempre estoy pensando en lo que toca hacer mañana y yo vivo la vida así, soy un artista que ha tenido una suerte tremenda, que le han salido bien las cosas, pero yo no miro al pasado para nada, si me preguntas te tengo que contestar porque estoy bien educado, pero no soy una persona de esas que dicen ‘yo fui’, no yo ¡hoy!”, asegura el cantante.

Raphael está en México porque está por presentarse en el Auditorio Nacional el próximo 28 de febrero con su gira RESinphónico, en el que presenta una mezcla musical atrevida que según comenta el interprete, es un sello característico en su obra.

“Ha sido un acierto muy grande. Empezó por ser únicamente sinfónico y lo lleve a RESinphónico porque yo sentía que faltaba algo que no sabía bien qué era, y se encontró que era una mezcla de música electrónica con sinfónico y ahí tienes el espectáculo que es tremendo y creo que todo lo que haga de ahora en adelante en mi vida va a tener un toque de este aire”, explica.

Sobre su decisión de cambiar de géneros y estilos musicales, Raphael está convencido que no es algo nuevo en su trayectoria, asegura que “desde el principio puse las bases de todo el arcoíris de estilos que a mí me gusta hacer”.

Sobre el acompañamiento que presenta en su espectáculo comenta que “me reta mucho porque es complicado”, y, a pesar de ello, asegura que no tiene un cuidado especial o diferente con voz.

“Mi voz no necesita preparación, solo no la molesto, yo me reservo para cuando salgo al escenario, cuando no canto procuro que mi voz esté tranquila, que no tenga sobresaltos que este bien alimentada, no fumo no bebo, no salgo por las noches”.

Ahora con 58 años de trayectoria, “aunque cantando tengo más porque desde crío lo hago”, ya comienza a preparar un disco para celebrar tanta trayectoria. “A lo mejor dentro de un año habrá una cosa muy importante, que si se consigue, puede ser otra revolución también”.

“A penas me estoy metiendo en el problema”, confiesa para justificar que no puede hablar mucho del material, “este disco tiene muchos lados y además tengo que hacerlo para todos los gustos”.

Raphael es uno de los pocos artistas en haber recibido el premio Uranio y recientemente su trayectoria fue homenajeada en la noche de los Premios Lo Nuestro, a pesar de ello el asegura que para el éxito, “no hay secreto y si lo hubiera tampoco te lo iba a decir, el que es, es y el que no por mucho que se empeñe no”, dice determinante.

También está convencido de que su retiro está muy lejos por ahora y que el día que lo haga “me levantare y llamare a la oficina y diré: Señores vayan buscándose otra cosa, y ya está, como la cosa más normal del mundo, pero para eso falta mucho”.

Finalmente el artista reflexiona sobre su vida, “he hecho en mi vida lo que he querido hacer y eso es lo que me llevó a esta carrera mía tan maravillosa, pero si no me hubiera llegado, hubiera seguido insistiendo en lo que a mí me gusta, siempre se pueden hacer cosas buenas, las cosas no se acaban y si no las haces tú las hará alguien más”.