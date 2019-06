Con amigos, Zoé cierra el ciclo de Aztlán

En punto de las 20:30 horas la banda Canadiense Metric, salió al escenario para encender el ambiente previo al show que daría Zoé, el público reaccionó favorablemente y durante 45 minutos interpretaron temas como, Breathing Underwater, Dressed to suppress y Now or never now.

A las 9:40, las luces se apagaron en el recinto, lo que provocó que los fans se levantaran de sus asientos y con gritos de júbilo le dieran la bienvenida a sus ídolos, quienes presentaron una gran producción que consistía en tres grandes pantallas que formaban una pirámide y un gran juego de luces que bañaba a las primeras filas. El tema elegido para inaugurar el concierto fue Venus, al que le siguió, No hay mal que dure cien años y Últimos días, tras la cual León pronunció “estamos contentos de cerrar la gira en este recinto tan significativo, muchísimas gracias por estar aquí y muy buenas noches, estamos llenos de fans, de familia y amigos”, para después interpretar Azul.

Durante el concierto se pudo observar la madurez que la banda ha adquirido a través de los años, ya no son unos niños sobre el escenario, sino que ahora lo dominan de una manera más sobria. El momento más emotivo de la noche llegó con el tema Arrullo de estrellas, al que le siguió Renacer y Fin de semana, “ustedes y yo necesitábamos escuchar este canción de nuevo”, exclamó León antes de cantar Corazón atómico, la cual fue coreada de principio a fin.

La banda dio un repaso de su trayectoria con temas como Nada, Vía Láctea y Labios rotos, “muchísimas gracias, damas y caballeros, dijo el cantante, antes del tema Hielo, tras el cual dejaron el escenario, que permaneció a oscuras, hasta que un haz de luz rebeló al invitado de la noche, Meme de Café Tacvba, con quien interpretaron Paula, “aprovechando que ya está aquí, pues que cante dos temas”, expresó León, y los acordes de Poli, comenzaron a sonar, al terminar su participación, Meme, fue despedido con una lluvia de aplausos.

El encoré de la noche lo comenzó la canción Polar perteneciente a su álbum Rocanlover, “Está canción la sacamos del baúl de los recuerdos, yo sé que quieren escuchar canciones de otro tiempo pero éstas ya no nos representan, pero entiendo que quieran escucharlas y me da gusto”, razón por la cual muchos fans se quedaron con ganas de escuchar temas como Deja te conecto, Miel y Sólo.

La noche la cerraron los temas Luna, en la que León se bajó del escenario para interpretarla entre el público, Oropel, No me destruyas, Soñé y su canción emblemática Love, la cual tocaron en conjunto con Metric, “agradecemos su cariño, no sólo por esta noche sino por toda la vida, los queremos como a una familia”, expresó el vocalista.