Con ayuda del público, Rivit TV lanza series por streaming

Para nadie es sorpresa el crecimiento de plataformas digitales donde cada día hay nuevos contenidos. Desde Netflix, hasta Claro, Starzplay y Amazon Prime Video han abierto una nueva ventana para consumir series y películas originales, todas ellas con una suscripción mensual.

Dentro de ese marco es donde entra Rivit Tv, una nueva plataforma cuya principal diferencia está en que los usuarios no pagan una membresía, sino que realizan una aportación voluntaria. La página que inició operaciones tanto en México como en Estados Unidos presenta tres contenidos originales en desarrollo, cuyo primer capítulo puede verse gratis, para después otorgar un pago que servirá para desarrollar la serie completa e involucrar al espectador dentro de la producción.

“La principal diferencia es que el público paga por el contenido que es empoderado y aprobado por la audiencia misma; lo fundamental es eso. La plataforma sube tres pilotos televisivos de tres historias diferentes, el público puede verlos gratuitamente y luego decide si quiere ver la serie completa con una cantidad de dinero por episodio”, comenta el director Fernando Sariñana, quien es el VP de contenidos de esta plataforma.

Rivit Tv llega en un momento donde el incremento de contenidos audiovisuales a través de internet ha crecido. En México se estima que el número de espectadores online aumentó un 46 por ciento respecto al año anterior, según la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales presentada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en octubre pasado. El por qué tiene que ver con que el público elige qué ver, cuándo y a través de qué dispositivo cuando quieran, uno de los objetivos que persigue esta plataforma.

“Esta es una starup (empresa emergente con contenido tecnológico) que comenzó una compañía en Estados Unidos. Ellos hicieron una prueba el año pasado en 60, 70 países donde recibieron una respuesta positiva en términos de que la gente respondía a apoyar este tipo de contenidos. Yo fui invitado para hacerme cargo de los contenidos y a cualquier oportunidad de crear y abrir espacios de trabajo para la gente le voy a entrar”, dice bromista.

En esta primera etapa, Rivit Tv presenta el piloto de tres series: “Yo dirigí La Leona y Fabric of lies y Sebastián Sariñana –hijo del cineasta– hizo Coyote Hills; todos son muy distintos unos de otros. Esta última es una serie al estilo de Verónica Mars o Riverdale; estás en un pueblo en California, en el desierto, y es un misterio de preparatoria. Otra es La leona, que se trata de un thriller con elementos de drama. Y finalmente está Fabric of lies, que es un melodrama que yo escribí junto con Carolina Rivera (Jane the Virgin y Luis Miguel La serie)”, dice.

Para el director de películas como Amarte duele o Todo el poder, Rivit Tv responde a los cambios en la forma de ver televisión y la necesidad del público por encontrar contenidos de calidad. “Lo que verás en este primer ensayo es justamente eso, ver a qué responde la gente y a qué no, pues ahora las plataformas tienen una mega data que te da respuestas de inmediato.

Eso antes era impensable, en la televisión sólo podías verlo a través de ciertos estudios, pero eran universos muy chicos de prueba”, afirma.

Las aportaciones que el público puede hacer a Rivit Tv van desde los 0.99 centavos hasta los 2.99 dólares, también podrá acceder de manera gratuita a los otros dos programas una vez que la temporada completa reciba los fondos completos. La producción del resto de la temporada comienza una vez que finalice el periodo de financiamiento y los episodios podrán consultarse conforme vayan produciéndose.