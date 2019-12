Con cinta, David Romay lleva al límite el dolor por la ausencia paterna

Para realizar su personaje en la cinta Detrás de la montaña, Benny Emmanuel buscó a alguien que fuera cercano a la historia de un padre que abandona a su hijo. La sorpresa que el actor se llevó fue que su propio papá sería quien le compartiría las vivencias que él atravesó.

“Fue fuerte porque yo no estaba tan cercano al abandono de un padre, no había escuchado ni siquiera la historia. De hecho, por la película, supe que mi papá no había conocido al suyo”, comenta en entrevista.

El actor de Chicuarotes dice que entre los temas que trató con su papá, le cuestionó sobre qué haría en caso de reencontrarse con su padre.

“Eran cosas que hasta suenan lógicas en esa situación. Preguntas como, ¿qué pasaría si llegas a confrontar a la persona que te abandonó, pero gracias a ella estás vivo, cómo lidias con con eso? Escucharlo me ayudó a subirme al barco con las mejores energías, porque actoralmente era un reto riquísimo”, recuerda.

La cinta Detrás de la montaña, es la ópera prima de David Romay, que aborda la historia de Miguel, un joven con una vida rutinaria que tras la muerte de su madre decide buscar a su padre, quien lo abandonó desde muy joven, con la intención de matarlo.

La historia surge de la inquietud del director por indagar más en la relación con su propio padre. “Yo tengo asuntos con mi él, un tipo muy autoritario, muy impositivo, y me hice esta idea terrible de lo que era mi padre. Creo que todos justificamos lo que vivimos por nuestros padres, y lo que le pasa a Miguel es un poco eso, llevado al extremo para que narrativamente fuera interesante”, dice.

Para el director, está película sirvió como una forma de curar su relación. “Pensé que dirigirla no me iba a impactar tanto, pero me di cuenta que la catarsis sucede en el proceso. Al tener charlas largas con Gustavo Sánchez Parra (que interpreta al papa de Miguel) y con Benny, te vas dando cuenta que la única manera de darles una dirección precisa es a través de tus propias emociones y las cosas que crees. Y a partir de la repetición vas sanando. Me di cuenta que mi papá no es un ogro”.

Además de Benny Emmanuel y Gustavo Sánchez Parra, actúan Enrique Arreola, Daniela Schmidt y Marcela Ruiz Esparza.