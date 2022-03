Con el estreno de la sexta temporada, Bull se despide de sus fans

La primera etapa de la carrera del Dr. Phill McGraw, quien es actualmente una de las personalidades televisivas más influyentes en Estados Unidos, fue la inspiración para la serie Bull, que este año llega a su final luego de seis temporadas.

La actriz Geneva Carr, quien da vida a Marissa Morgan, la asistente del protagonista, platicó a El Sol de México que antes de iniciar la serie, “tuve una reunión con el Dr. Phill, y fue muy informativo sobre cómo funcionaría mi proceso psicológicamente, y cómo se manejan estos casos”.

Gossip Televisa gana primer round: serie El último rey puede ser transmitida

La serie sigue los pasos de Jason Bull (Michael Weatherly), un brillante psicólogo que desarrolló un sistema para predecir o influir en la decisión final de los jurados, y cuenta con un equipo de expertos que lo asesoran en cada paso.

El anuncio de su final se dio luego de que el actor principal informara en Twitter que desea tener nuevos retos profesionales, e iniciar con una nueva etapa en su carrera.

Para Geneva este proyecto siempre representará uno de los más entrañables de su trayectoria, pues se enamoró de la personalidad de Marissa, la serena asistente del protagonista.

Visiblemente conmovida, y al borde del llanto, la actriz expresó que, al interpretar a este personaje por seis años, es entrañable para ella. "Lo amo mucho, me gustaría quedarme con su guardarropa, pero me he quedado con un nivel de paciencia y gratitud que Marissa trae a la oficina. En un mundo tan agitado, ella trae amor y amabilidad, me quedo con eso”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Respecto al trabajo con su co estrella, Geneva agradeció la oportunidad de haber colaborado con alguien que, como ella, tiene una formación teatral en su currículum. Según opinó, esa experiencia les permiten abordar los papeles con mayor rigor, y tener en el set a alguien que comprende eso, les ayudó mutuamente a hacer una gran mancuerna.

“Cuando estás en el escenario es como si estuvieras en una batalla. Por mucho que ensayes, cada show es único, eso tiene un impacto en la forma en que actúo en televisión. Me encanta, y sé que mi pasado en teatro me ayuda a traer estas escenas a la pantalla, interpreto como si estuviera en una puesta en escena, y lo que pase, pasará”.