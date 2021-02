Con entrega de los Globos de Oro arranca temporada de premios en Hollywood

Netflix arrasa en nominaciones a los Globos de Oro

Las series The Crown, con seis candidaturas; Schitt's Creek, con cinco, y Ozark, con cuatro, lideraron las nominaciones de los Globos de Oro en el apartado televisivo, anunció este miércoles la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Las tres ficciones con más menciones forman parte del catálogo de Netflix, que domina de manera absoluta en la pequeña pantalla con un total de 20 nominaciones, muy por encima de su principal competidor, HBO. Además, junto a las 22 candidaturas en el apartado de cine, Netflix suma un total de 42 participaciones.

Su éxito recae otra vez en The Crown, la serie sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de su corona y que ya en la pasada edición partió como uno de los formatos favoritos, pero luego perdió el premio en favor de Succession.

En esta ocasión se medirá contra Ozark, Ratched, Lovecraft Country y The Mandalorian, esta última la gran apuesta del gigante Disney para estos premios.

The Crown también ha entregado otra candidatura a Olivia Colman como mejor actriz protagonista, que podría repetir su triunfo del año pasado por su papel como la Reina Isabel II.

En el apartado de cine, Netflix también dominó de modo aplastante las nominaciones gracias a Mank y The Trial of the Chicago 7, que fueron las películas con más candidaturas pero que tendrán que superar a un enorme obstáculo en su camino: Nomadland, la favorita hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood.

