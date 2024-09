Con figuras y el batimóvil, celebran el Batman Day en CDMX

Dos figuras de tamaño real reciben a los asistentes al estacionamiento del centro comercial Perisur para la celebración del Batman Day este sábado, donde se exhibe, entre otros objetos, la réplica del batimóvil negro Dodge Charger 1968, de la película “The Batman”, de 2022.

Este sábado 21 se celebran de los 85 años del personaje salido de las publicaciones de DC Cómics y que ha sido llevado a series y películas.

Está programado para la noche un show de luces con más de 100 drones diseñando rostros de Batman, la batiseñal y la variedad de autos que se han usado en sus filmes.

OMG! Estafan a Sofía Niño de Rivera: este fue el modus operandi del robo

El anfitrión fue el locutor Gustavo Maqueda quien con micrófono en mano autorizó el ingreso a la carpa a los batmanianos, muchos de ellos vestidos como el superhéroe y algunos más caracterizados como otros personajes asociados al Caballero Oscuro.

“Por segundo año consecutivo me invitaron a conducir el Batman Day, en el 2023 tuvimos el auto de la batiseñal y ahora batimóvil”, comentó a El Sol de México el locutor de Sabrosita 590, quien se dijo admirador de todos los personajes de la Liga de la Justicia:

“Estar este día celebrando a unos de los personajes más emblemáticos como es Batman, que ya son 85 años de su creación, es una maravilla”, aseguró.

Algunos lucieron atuendos de su villanos favoritos. Foto: Omar Flores / El Sol de México

Por la tarde hizo su aparición un Batman de carne y hueso de 2.10 metros de altura, con quien los asistentes se tomaron fotografías.

Poco más de 550 personas estaban reunidas en la celebración, entre ellas, Guadalupe Franco, quien portaba el atuendo original de Batman y es fan, “gracias a mis padres que me compraban los cómics, soy fanática desde que los seis años, lo que me gusta es que siempre da la vida por sus amigos y busca la justicia”, relató.

Osvaldo, un joven del municipio de Coacalco, que también acudió al festejo, afirmó que “desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado saber de Batman y de sus hazañas en Ciudad Gótica. El ver cómo enfrenta a los villanos, me hace emocionar y aflorar mi adrenalina de justiciero también”.

Foto: Omar Flores / El Sol de México

“Nos enteramos del Batman Day por la web y el Facebook. Este personaje es de ficción, pero nos trae buenos consejos y acciones, que siempre hay que hacer el bien para que prevalezca ante la maldad. Nosotros venimos desde Iztapalapa y esperamos ver el show de drones”, expresó Sarahí, quien acudió al evento con su familia.

José Antonio Hernández, proveniente de Xochimilco llegó desde la mañana. “Mi papá Pepe me inculcó el gusto por Batman, aunque antes no había tanta mercadotecnia como ahora. Y en mi caso, me he convertido en coleccionista de todos los productos que aparecen sobre Batman”, compartió.

Foto: Omar Flores / El Sol de México

“Como todos los años adquiero un producto de colección. Ahorro por varios meses y traigo el dinero para comprar lo que más me llama la atención”, dijo sobre sus expectativas en este Batman Day.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La longevidad de Batman, es que renuevan sus contenidos fílmicos y de series, cada vez aparecen más villanos que tiene que enfrentar. Gracias a las series y películas su vestimenta está en la moda mundial. Su rostro lo vemos en playeras, sudaderas, tenis, tazas, más los juguetes que los niños de cada generación conocen. A mi hijo Jorge le inculqué la devoción en Batman”, afirmó.