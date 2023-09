¿Con mensaje al papá de Piqué? Shakira estrena canción con Fuerza Regida

A una semana de que Shakira arrasó en los MTV Video Music Awards 2023 y dejó una presentación para la historia, la cantante colombiana no deja de sorprender a sus fanáticos y estrenó El Jefe, su nueva canción junto con Fuerza Regida y con la cual incursiona en el género de los corridos tumbados.

Este miércoles se publicó el video oficial del trabajo que la intérprete de Barranquilla y la banda originaria de California, Estados Unidos, realizaron durante las últimas semanas. Con a penas poco más de tres minutos de duración, en las imágenes se observa a una Shakira vestida de vaquera y moviendo las caderas con su particular estilo, pero bajo el ritmo del subgénero del regional mexicano.

Te puede interesar: Le salió barato a Piqué: Shakira quitó frases de su canción con Bizarrap para evitar demandas

"Tengo un jefe de mi**** que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz", suena en el coro de El Jefe, canción que tras una hora de estreno en YouTube acumuló más de medio millón de reproducciones.

La letra de la canción habla acerca de aquellas personas que tienen un trabajo con el cual se sienten explotadas, ya que no les alcanza para cumplir sus sueños y, por el contrario, se ven limitadas ante los gastos. También se enfoca en la frustración que representa tener un jefe que "no me paga bien" y la gran diferencia económica que existe con él.

De forma explícita, la canción deja muy claro en su parte final a quién va dirigida. "Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta Shakira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

¿Shakira manda mensaje al papá de Piqué?

Tras la ruptura de Shakira con el ex futbolista Gerard Pique, la artista colombiana ha mandado indirectas -algunas muy directas- contra su ex pareja en sus últimas canciones, sobre todo en las que completan la "trilogía del desamor": Te felicito, Monotonía y Sessions Vol. 53 Bizarrap.

Gossip Shakira arrasó en los MTV VMAs 2023 con presentación y la “tiraera” a Piqué

Es en esta última colaboración con el Dj y productor argentino Bizarrap fue donde Shakira lanzó más frases en contra de Piqué e incluso mencionó a su entonces suegra: “me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

Aunque no con un mensaje tan contundente como en aquella ocasión, en El Jefe, Shakira hizo una mención a su ex suegro en un fragmento de la canción:

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura