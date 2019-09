Con museo y musical, rendirán homenaje a la icónica banda INXS

INXS fue sin duda una de las bandas de mayor influencia en la escena del rock desde su debut discográfico en 1980 con un álbum homónimo. La agrupación vendió más de 60 millones de discos en todo el mundo, fue nominada en tres ocasiones al Grammy y en 2001 fue introducida al Salón de la Fama de la Asociación Australiana de Grabación.

Pero parte de todo este éxito fue gracias al trabajo de Chris Murphy, su manager, quien los acompañó desde 1979 hasta 1995, dos años antes de la disolución del grupo tras el suicidio de Michael Hutchence, su vocalista. Sin embargo, Murphy ha tratado de mantener el legado del grupo y recientemente presentó en México INXS: Live Baby Live, concierto que la banda ofreció en Wembley frente a 74 mil personas.

Pero Murphy sabe que el legado de INXS es amplio, por eso es que para mantenerlo vivo está preparando una obra musical donde cuente la historia de la banda y que espera tenga su estreno mundial en nuestro país, adelantó en entrevista con El Sol de México.

“Tenemos como nombre Extravaganza. Trabajamos en un proyecto que aborde su música. He hecho la propuesta a los productores de presentarlo primero en México y estamos trabajando en ello, no hay razón para que no lo hagamos. Me parece que comenzaremos ensayos para finales del próximo año y estaremos estrenando a principios de 2021”, explicó.

Además de este show, Murphy también planea sacar una película donde se aborde la historia de la agrupación. “En 2014 se presentó un programa en televisión llamado Nevertearusapart, que fue como una serie en partes. Ahora estamos pensando en hacer una película completa sobre la historia de la banda”, dijo.

Esta película contaría los orígenes del grupo y el vínculo que los integrantes tenían más allá de los escenarios, sin embargo aún no define quién será el realizador encargado de llevar esta historia al cine. “Tenemos directores en mente, algunos productores, pero sería poco profesional mencionar a alguien antes de tiempo, así es que tendremos que esperar unos seis meses más para hablar de esto”, dice entre risas.

Por si fuera poco, el mánager también planea abrir un espacio que funcione como museo. Este tendría lugar en Australia, donde actualmente construye el X-Building, que según se lee en su sitio web será una “incubadora de talento local que trabaje codo a codo con artistas globales”. “Dentro de ese edificio estamos construyendo un espacio dedicado a la banda”, adelantó.

QUIERE TRABAJAR CON CHRISTIAN NODAL

Chris Murphy es todavía alguien activo que continúa trabajando con diversos artistas. Pero en entrevista con El Sol de México aseguró que le gustaría trabajar con el mexicano Christian Nodal, de quien le fue presentada su música hace un tiempo.

“Estoy buscando regresar a México porque me gustaría grabar con un ídolo popular. Hace poco me presentaron su música y me gustó así es que me gustaría grabar y hacer algo con él el próximo año”, señaló Murphy.

“He estado grabando con algunos artistas alrededor del mundo y quisiera tener una influencia mexicana en la música, así es que me parece que él es una buena opción para ello”, apuntó con emoción.