Con Paquita la del Barrio y Banda MS, Natalia Jiménez lanza disco en honor a México

Los primeros acercamientos de Natalia Jiménez al mariachi se hicieron presentes cuando formaba parte de La quinta estación, recién había llegado a México y desde entonces, el género se fue metiendo entre sus gustos variados que van del pop al heavy metal.

“Descubrí la música mexicana porque empezamos a mezclar mariachi con pop en nuestras canciones y me puse a investigar este estilo”, aseguró la cantante en conferencia de prensa.

Estudiando a las grandes exponentes del género como Chavela Vargas, Lola Beltrán y a su connacional Rocío Durcal, poco a poco “me fui enamorando del mariachi y en mis conciertos empecé a meterlo, lo llevo conmigo a todas partes”.

Sin embargo, no fue hasta mucho tiempo después que logró hacer una producción exclusiva de este género. Con México de mi corazón, Natalia muestra su visión de la música vernácula en un disco de 15 canciones mexicanas emblemáticas en el que también se pueden escuchar duetos al lado de Carlos Rivera, Paquita la del Barrio, Pedro Fernández, entre otros al estilo de la española.

“Desde hace muchos años yo quería hacer música mexicana y no se me había dado, y fue hasta ahora que me han dejado cantar rancheras como a mí me da la gana”, comentó Natalia quien no podía dejar de reír a cada pregunta.

Otro de los impulsos que la llevaron a realizar este disco, fueron sus ganas de explotar su capacidad vocal. "Yo vivo para cantar, si no canto me muero, entonces dije si empiezo a hacer ahora un disco de reguetón lo menos que voy a hacer es cantar, voy a hacer mariachi porque voy a cantar todo lo que me dé la gana y no me voy a cansar hasta el resto de mis días", aseguró.

Uno de los retos más grandes a los que se enfrentó la cantante, fue plantarse en el escenario al lado Lila Downs para interpretar una de las canciones, que considera fue una de las más difíciles: La cigarra."Yo quería que Lila viniera al disco porque es un monstruo y porque canta cabrón, entonces yo dije: tengo que cantar con ella y fue un momento increíble".

Además, la cantante no le tiene miedo a las críticas por el hecho de ser una extranjera que interpreta canciones mexicanas, "estamos en un mundo de globalización en el que es imposible que nada se mezcle, yo soy española pero me gusta echarme una michelada, se me hace un poco mamón lo de la apropiación cultural, yo lo hago desde el fondo de mi corazón con todo el cariño del mundo, a mi me gustaría ver que gente de fuera hiciera música de mi país", aseveró.

El disco contiene varias de las canciones del fallecido compositor Juan Gabriel entre las que se encuentran El destino, Te lo pido por favor y Amor eterno. Recordar al cantante quien recientemente cumplió tres años de muerto, hizo que Natalia rompiera en llanto.

"Para mi Juan Gabriel fue una figura muy importante, lo adoré y lo voy a extrañar mucho, para mí el poder interpretar esas canciones suyas sabiendo que él quería que lo hiciera, no tiene precio, espero que si lo está escuchando en el cielo, lo esté disfrutando mucho", comentó emocionada.