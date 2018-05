En un momento donde los géneros urbanos se apoderan de la industria musical latinoamericana y del mundo, hay un cuarteto de veinteañeros colombianos que está marcando tendencia. Con un estilo que mezcla el folk y pop, Morat es una de las jóvenes promesas de la música que con solo un disco han logrado posicionarse como iconos del género en nuestra región.



“Creo que a la gente le ha venido bien escuchar una propuesta diferente a lo que sonaba; les gustó y para nosotros es una fortuna porque nos encanta lo que escribimos y lo hacemos porque queremos. Digamos que fue lo mejor de ambos mundos: la gente quería escuchar y nosotros queríamos decir algo”, dice Juan Pablo Villamil, guitarrista y vocalista, quien asume a esta como una de las razones del éxito de la banda.

Eso no significa que Morat tenga algún problema con el urbano, pero tampoco que haya un interés por abordarlo en el corto plazo. “Pienso que hay esta concepción de que si no haces reguetón entonces lo odias. Y no, no es nuestro caso. Nos gusta, pero es música para otros momentos”, añade sin descartar que podrían intentarlo.





DUEÑOS DE LA TAQUILLA

Sobre el desamor y sus efectos secundarios es el nombre del primer material de la banda, cuyo éxito los llevó a relanzarlo para incluir duetos con Paulina Rubio, Alejandro Fernández, Juanes y Álvaro Soler. Con solo este disco la banda ha agotado cinco fechas en el Auditorio Nacional y ahora se preparan para dos conciertos más en mayo y junio.

“Es una locura. La respuesta fácil sería decir que se debe a los fans. Pero cuenta mucho que la gente está conectando con la música que escribimos. Es un privilegio que entendemos no suele pasar y la verdad estamos agradecidos porque la gente se haya apropiado de la música que hacemos”, dice Juan Pablo Isaza, quien toca la guitarra y presta su voz.

Y aunque en poco tiempo han logrado mucho, los nominados al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista saben que aún tienen un largo camino por delante y uno de sus deseos más grandes es tocar en el Estadio El Campín, en su natal Colombia, país donde el siguiente mes encabezarán el Be You Fest, junto con Sebastián Yatra y Paty Cantú.

“Lo que vivimos ahora no lo podemos creer, pero también somos conscientes de que puede cambiar en cualquier momento, por eso lo disfrutamos siempre”, dice Martin Vargas, que además ser vocalista toca la batería.





SIN TEMOR A LAS COMPARACIONES

El estilo folk de Morat ha llevado a que mucha gente los compare con Mumford & Sons, banda londinense que con su movimiento Gentleman on the road, se ha vuelto pionera e impulsora de este género en Europa y Estados Unidos. Y aunque a ellos no les molesta la comparación son claros con sus diferencias.

“La similitud es verdad en cuanto que ellos tienen un banjo. Pero las canciones son muy distintas. Entiendo perfectamente que la gente diga eso porque el sonido del banjo y su uso tan comercial fue muy nuevo con ellos. Nosotros dijimos ‘Qué cool sería hacer eso en español’ cuando empezábamos”, añade Isaza, quien señala que su similitud en realidad es poca.

“En el momento en que empiezas a quitar los elementos y los adornos (a su música) y empieza a explorar a fondo en el ADN de las canciones cantándolas solo con guitarra, te das cuenta queMorat no tiene nada que ver con Mumford & Sons”, aclara aunquedestacan su admiración por la banda.





PARA CONOCERLOS

Besos en guerra a dueto con Juanes (117 millones*)

Cómo te atreves (104 millones*)

Yo contigo, tú conmigo con Álvaro Soler (98 millones*)

Amor con hielo(59 millones*)

Aprender a quererte (55 millones*)

* Número de reproducciones en YouTube





REGRESARÁN AL AUDITORIO NACIONAL

Los días 20 de mayo y 02 de junio, su sexta y séptima presentación en este recinto