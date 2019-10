Con un Foro Sol a reventar, The Cure complace a su público

Después de seis años sin presentaciones en Mexico, The Cure regresó al Foro Sol para compartir con sus fans mexicanos un recorrido por su música.

Con un foro completamente lleno, la agrupación inglesa apareció en el escenario a las 21:09 hrs después de haber tenido como teloneros a bandas como Violet Vendetta, Rey Pila y The Twilight Sad.

thank you very much..!! @RobertSmith @thecure #CDMX pic.twitter.com/3ULm49e9eU — Rommel ロンメル Фабио (@Rockmmelsaurio) October 9, 2019

Portando sus usuales vestimentas negras y cabellos erizados, los cinco integrantes encendieron al público al tocar los primeros acordes de Plainsong. Con poca escenografía y visuales no tan apantallantes, la agrupación demostró su poder musical y su conexión con sus seguidores tocando canciones como Lovesong, Push o Never Enough.

Tras Night like this, un Robert Smith de pocas palabras, agradeció en español al gran público variado que lo recibía con pancartas, banderas y gritos.

Por su puesto: ¡Killing an arab! Buena noches, @thecure Gracias. #cdmx #thecure #TheCureMX #TheCureEnMexico pic.twitter.com/z90J5tzTlQ — Bark (@barkmx) October 9, 2019

Just like heaven, Fascination Street, Lulaby y Friday Im in love, fueron algunas de las canciones más coreadas y que lograron encender a todos los presentes que querían capturar pedazos del show con sus celulares, mientras que Play for today, Forest y The walk pusieron a los miles de fanáticos a bailar.

Aunque en el público persistía la duda sobre la duración del evento, después de que años atrás tocarán por cinco horas ininterrumpidas, la banda originada en Crawley, Sussex, permaneció en el escenario tres horas y cerró con los éxitos de su álbum debut, Three Imaginary Boys, siendo Killing an Arab la última canción que presentaron.