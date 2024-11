Con un ¡Viva México! Green Day apapacha a sus fans en el Corona Capital

Con un efusivo “¡Viva México!”, Billy Joe Armstrong saludó a los fans que resistieron nueve horas de festival para vivir el regreso de Green Day al escenario del Corona Capital, que en su primer día de actividades de la edición 2024 reunió a 74 mil 416 asistentes.

“¡México, los amamos!”, exclamaba el cantante, quien desde el primer minuto dibujó una enorme sonrisa en su rostro.

Casi al inicio del show, Billy interrumpió brevemente su repertorio para asistir a una fan que se comenzó a sentir mal.

“¿Qué pasa? ¿Alguien podría revisar que todo esté bien?”, solicitaba, visiblemente preocupado. Una vez que se aseguró que la joven se pudo mantener en pie, le pidió a quienes se encontraban alrededor ayudarla a subir al escenario para darle un abrazo.

La agrupación, conformada también por Mike Dirnt y Tré Cool, acompañó este show de aniversario de los discos “Dookie” (1994) y “American Idiot” (2004) con pirotecnia y fuego.

Casi al final de la presentación, Billy Joe recibió un ejemplar del ya tradicional muñeco de Dr. Simi, el cual estaba caracterizado como él, y hasta tenía su guitarra.

“Gracias México, los amamos. Queremos volver una vez más”, dijo el cantante, antes de despedirse con “Good Riddance”.

Temas como “American Idiot”, “Boulevard of Broken Dreams”, “Basket case”, “Wake Me Up When September Ends”, “Jesus Of Suburbia” y “Know Your Enemy”.

Durante esta última canción se vivió un momento divertido, pues Billy Joe subió a una fan para cantar con él, pero la joven olvidó la letra en cuanto recibió el micrófono, y el cantante terminó pidiéndole que se lo devolviera.

Las actividades del festival continúan este fin de semana, con las actuaciones de figuras como Paul McCartney, Jack White, Sophie Ellis Bextor, Melanie Martínez, New Order y Shawn Méndez. Las puertas se abren a partir de las 14:00 horas.