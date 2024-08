Seguidores de Bruno Mars estrenan el Estadio GNP

El Estadio GNP Seguros, antes llamado Foro Sol, abrió sus puertas después de meses de remodelación para recibir a miles de seguidores de Bruno Mars, en la primera de sus tres fechas pactadas en la Ciudad de México.

Las inmediaciones de Estadio GNP fueron tapizadas con souvenirs del 14 veces ganador del Grammy. Venta de camisetas, tazas, pulseras, pósters de gran tamaño y más accesorios confirmaron a los asistentes que la espera había terminado y que, por fin, tendrían la posibilidad de ver a Bruno Mars una vez más en México.

Carisma y versatilidad, las cualidades de Bruno Mars

Minutos antes de que comenzara el concierto, asistentes compartieron a El Sol de México sus expectativas de la noche, así como las razones por las que Bruno Mars conquistó su gusto musical.

"Espero mucho, ya tiene tiempo que no viene. Realmente me emociona poder escuchar todas las canciones, sobre todo las de hace tiempo", comentó Luz, una seguidora que aseguró conocer al cantante desde el lanzamiento de la canción When I Was Your Man.

Con más de una década en la industria, Bruno Mars llegó al Estadio GNP Seguros como un ídolo, cuyas principales virtudes, de acuerdo con sus seguidores, son la versatilidad de su repertorio y su carisma como persona.

Tiene música para todo, para tus momentos felices, tristes, de enojo. Es lo que me gusta mucho. Puedes poner su discografía y te encuentras de todo un poquito.Brandon, seguidor del artista.

Entre la multitud, cerca del acceso de la Puerta 5 de la Ciudad Deportiva, Dorian, un fanático del artista, compartió su emoción por verlo por primera vez en el escenario, pues, teniendo como referencia otros shows, espera un "espectáculo increíble".

¿Qué esperan del Estadio GNP?

La expectativas del espectáculo de Bruno Mars se sumaron a las de estrenar el Estadio GNP, así como sus cambios en la nueva era. "Esperamos que sea mágico, impresionante", mencionaron dos seguidores.

Los seguidores de Bruno Mars esperan que el Estadio GNP sea más cómodo y accesible. "Espero que los asientos estén más cómodos. Que las instalaciones estén bien, que hayan puesto techito en las gradas para no mojarnos porque cuando llueve se pone horrible y mayor facilidad en el acceso, eso es muy importante", dijo una seguidora llamada Fany.

Después del concierto de este jueves, Bruno Mars se volverá a presentar en el recinto este sábado y domingo, a las 21:00 y 20:00 horas respectivamente.