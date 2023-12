Jonas Brothers vuelven a México: fechas, boletos y sedes del tour 2024

Los Jonas Brothers están listos para volver a tierra Azteca, la banda integrada por los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas por fin confirmó que México será sede de su tour en 2024.

Tras algunas pistas dadas por Joe Jonas en sus redes sociales, este miércoles, la cuenta oficial de los Jonas Brothers dio a conocer que México será parte de la gira "Five Albums. One Night", un recorrido por sus cinco álbums en su carrera musical.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jonas Brothers (@jonasbrothers)

Fechas y sedes de conciertos de los Jonas Brothers

Hasta ahora los Jonas Bothers han dado a conocer que darán tres conciertos en México en CDMX, Monterrey y Cancún, en las siguientes fechas:

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cancún: 30 de abril del 2024 en el Estadio Andrés Qroo

CDMX: 3 de mayo del 2024 en la Arena Ciudad de México

Monterrey: 6 de mayo del 2024 en la Arena MTY

📢 ¡Alerta a todas las Jonaticas! 📢



La #ArenaCDMX se convertirá en un epicentro de magia y recuerdos con el regreso de 😱 @jonasbrothers 😱 el 03 de mayo.



👉 ¡Venta de boletos a partir del 15 de diciembre! 🎟️ pic.twitter.com/yULxWR2fVM — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) December 13, 2023

Venta y preventa de boletos de los Jonas Brothers

De acuerdo con la página oficial de la boyband, la venta general de boletos iniciará en Ciudad de México y Monterrey el 15 de diciembre a partir de las 10:00 horas.

La preventa para la fecha de Cancún será el 21 de diciembre a las 10:00 horas y la venta general a partir del 22 de diciembre en el mismo horario.

Los cantantes de "Do it Like That" también se presentarán en otras ciudades de Latinoamérica como:

Sao Paulo, Brasil: 16 de abril del 2024

Bogotá, Colombia: 19 de abril del 2024

Lima, Perú: 21 de abril del 2024

Santiago, Chile: 23 de abril del 2024

Buenos Aires, Argentina: 25 de abril