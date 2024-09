Prófugos del Anexo no se hará en la Plaza de Toros al no contar con los permisos

¡Volvió a suceder otra vez! Los conciertos de Prófugos del Anexo, gira de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, volvieron a ser cancelados; por lo que ya no se realizarán en la Plaza de Toros México el 3 y 4 de octubre.

Esta no es la primera vez que cancelan las presentaciones de los cantantes en la Ciudad de México, debido a que los conciertos programados para el 20 y 21 de junio en el Campo Marte no se realizaron debido a que la Sedena aseguró que los shows de Prófugos del Anexo no tenían la autorización para realizarse ahí.

Ahora, la alcaldía Benito Juárez volvió a cancelar los conciertos agendados en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, por lo que Julión Álvarez y Alfredo Olivas deberán buscar otro lugar.

¿Por qué cancelaron Prófugos del Anexo en la Plaza de Toros?

De acuerdo con un comunicado difundido por la alcaldía Benito Juárez , los conciertos de Prófugos del Anexo no tienen autorizaciones por parte de la demarcación, debido a que carecen de los permisos correspondientes. Ante ello, Julión Álvarez y Alfredo Olivas no se presentarán en la Plaza de Toros México.

Los conciertos de Prófugos del Anexo en la Plaza de Toros México se cancelaron debido a que la persona moral con la licencia del recinto no notificó a la alcaldía Benito Juárez sobre este, e “incluso presentó un escrito ante la alcaldía deslindándose del concierto”.

La persona moral titular de la licencia de la Plaza de Toros debía avisar a la alcaldía en cumplimiento con la Ley de Establecimientos Mercantiles, la cual especifica que los recintos con licencia de funcionamiento de espectáculos en locales con aforo para más de 100 personas deben notificar a la demarcación.

Finalmente, en el comunicado, “ambos gobiernos se deslindan de la venta de boletos anticipados para la realización del evento”.

¿Qué pasará con Prófugos del Anexo en CDMX?

Hasta el momento, ni Alfredo Olivas, ni Julión Álvarez han emitido ningún comunicado al respecto, pese a que el intérprete de Lo tienes todo fue el primero en confirmar que los conciertos de Prófugos del Anexo se realizarían en la Plaza de Toros.

Te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de los cantantes para obtener información sobre el reembolso correspondiente.