Nightwish enamora a la CDMX

Un intro de guitarras eléctricas anunciaba que el show de Nightwish estaba próximo a comenzar. Las diez mil personas que se encontraban en el Palacio de los Deportes apenas comenzaban a calentara garganta, cuando la potente voz de su vocalista, Floor Jansen, retumbó con ella el tema Noise.

"Hola México", expresó la cantante, quien arribó junto con el resto de la banda con el tour por Latinoamérica, luego de años de ausencia en los escenarios nacionales.

"Les gustan las historias. Esta definitivamente es una gran historia", dijo antes de entonar Storytime, uno de los más coreados de la noche, que estuvo seguido por She is my sin y Sleeping sun.

Aunque la euforia de los presentes aumentaba con cada canción, Floor se encargaba de "alborotarlos" más, soltando algunas frases en español como "Vamos México" o "Muchas gracias"

El show continuó con temas como 7 days of wolves y Dark chest of wonders, durante los cuales la cantante no paraba de dirigir el micrófono a la audiencia. "Excelente. Sí pueden cantar, México. Gracias", expresó conmovida.

"Oe Oe Oe, Nightwish, Nightwish", gritaba la gente sin parar, mientras los músicos los observaban conmovidos. Pero su ternura se convirtió en euforia cuando cantaron I want my tears back, que hizo vibrar el recinto, por los saltos del público.

"Buenas noches Ciudad de México. He visto a muchos mexicanos, pero sin duda ustedes son los más guapos", dijo Troy Donockley con humor.

"Fuimos a Argentina y decían que ustedes no podían cantar, así que vamos a comprobarse que sí pueden hacerlo. Con esta siguiente canción veremos si pueden vencer a Argentina", sentenció, antes de invitarlos a cantar Nemo, éxito que los lanzó a la fama.

Floor hizo un homenaje al amor, al pedirles a todos "sacar la luz de sus celulares, y dirigirla a alguien especial, a alguien que amen o que deseen esté aquí. Alguien cercano a su corazón, porque esto es "How the heart?" (¿Cómo está el corazón?)".

La agrupación se despidió con dos de los temas más largos de su repertorio, "Ghost love score" (10 minutos) y "The greatest show on earth" (24 minutos), los cuales sirvieron para lucir los gráficos del show.

"México, gracias. Fue muy grato regresar después de tantos años. Gracias por su energía, su amor, su ciudad y su baile. Hasta pronto", finalizó la cantante.