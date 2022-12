Saca tus ahorros: lo que debes pagar para convivir con Super Junior o Mötley Crüe en conciertos de México

Cada que algún artista internacional visita México, decenas de fans se congregan en el aeropuerto o el hotel donde se hospedan para buscar la posibilidad de una foto o un autógrafo. Sin embargo, hay quienes prefieren invertir grandes sumas de dinero, con tal de garantizar un breve encuentro con sus ídolos.

Por ello, en las páginas de las boleteras se ofrecen paquetes que van desde mil pesos y llegan a rebasar los 50 mil. La convivencia con la banda estadounidense Mötley Crüe es la más costosa del próximo año.

En la página de Ticketmaster se ofertan seis paquetes para Ciudad de México y Monterrey, que van desde los cinco mil 990 pesos (para Monterrey) hasta los 51 mil 490 pesos (para su presentación en CDMX, los cuales ya se agotaron).

First, U.S. Stadiums…now - THE WORLD 🤘The World Tour with @DefLeppard is hitting Latin America & Europe in 2023! 🔥

Head to https://t.co/j2I0niNlrs for all details and specific pre-sale, on-sale, and VIP package information. pic.twitter.com/kIJ30ne6tX — Mötley Crüe (@MotleyCrue) October 20, 2022

El primero incluye el boleto para la denominada Zona Oro y un cupón de mercancía con valor de 75 dólares (mil 455 pesos) para canjear en su tienda online.

El segundo, además del boleto asignado dentro de la Zona Platino (las cinco primeras filas) y el acceso anticipado al recinto, promete una fotografía con la banda, una litografía conmemorativa, acceso anticipado al recinto y otros souvenirs de la agrupación.

Para el paquete especial de The Smashing Pumpkins (que estarán presentes en el festival The World Is A Vampire) se ofrecen dos paquetes, de 10 mil 344 y 17 mil 309 pesos. En los dos hay acceso al lounge del grupo y beneficios especiales, pero ninguno de ellos cuenta con la participación del artista.

Otro de los más costosos es el de la banda de K-Pop Super Junior, que pisarán la Arena Ciudad de México el 15 de febrero. Para acceder al paquete de Meet And Greet y merch oficial se requiere una inversión de 14 mil 990 pesos.

SUPER JUNIOR The 11th Album Vol.2 [The Road : Celebration]



'Celebrate' MV



📍 https://t.co/jO5AoEZ2bN#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR#The_Road_Celebration#Celebrate pic.twitter.com/XYEqdQG1PR — SUPER JUNIOR (@SJofficial) December 15, 2022

El más barato es para la visita del colombiano Fonseca, el cual tiene un precio de mil 200 pesos e incluye la fotografía y un libro autografiado por el cantante.

La página de Ticketmaster aclara que no hay reembolso en este tipo de paquetes.

El año pasado hubo reclamos por parte de las fans de Justin Bieber, pues el propio cantante canceló la convivencia que tuvo un costo de 27 mil 500 pesos.

En los festivales como Vive Latino, Corona Capital y Flow Fest hay también experiencias de firma de autógrafos, que vienen incluidas dentro del costo del abono, aunque éstos no suelen ser con los headliners del cartel.