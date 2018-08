Confirmada la séptima temporada de la serie El señor de los cielos

La actriz Carmen Aub, quien hace el papel de Rutilia Casillas en la serie El señor de los cielos, señaló que ya está confirmada la séptima temporada de la historia en la que se mantiene como protagonista Rafael Amaya.

Aub también desmintió que su personaje salga de la historia, “yo entré desde la segunda en el 2014 y ya está confirmada la séptima temporada, ahí seguimos”, declaró en entrevista con Organización Editorial Mexicana durante la alfombra roja de la premier de la cinta Ya veremos, estelarizada por Fernanda Castillo, quien en El Señor de los cielos encarnaba a Mónica Robles, uno de los personajes más importantes de su carrera.

Carmen Aub también informó que en Estados Unidos el rating se ha mantenido muy bien “así que mientras el público pida, nosotros seguimos”.

La actriz destacó la actriz que “estamos a un mes de terminar el rodaje de la sexta temporada, en donde estoy convencida que quiero volver al negocio y mi vida sigue entre Omar y El Chema, éste último por el hijo que tenemos”.

Su personaje de Rutila Casillas tiene dentro de la trama su propio su corrido, en el que se le describe como una mujer empoderada.

“Hablando como Rutila, me siento muy afortunada de poder representar a las mujeres fuertes e independientes que somos. Me encanta la palabra empoderada, está de moda y me encanta poder ser un ejemplo para esas mujeres a través de mi personaje y apoyando a otras mujeres ya sea siendo cómplices con otro de los personajes femeninos en vez de restar que sea sumando”.

Y, ante el revuelo que se hizo en semanas anteriores que tenía problemas con la producción Rafael Amaya porque no estaba cumpliendo con el rodaje como Aurelio Casillas, sencillamente Carmen Aub expresó: “Aurelio es un personaje que es de él, por algo ha sido un éxito la serie y ha durado mucho tiempo. Y bueno, riesgos en la salud, no sólo en el trabajo, es algo que en la vida se da, pero lo importante que la producción y el elenco están bien”.