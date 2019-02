¡Confirmado! Habrá cuarta temporada de Riverdale

En plena emisión de su tercera temporada, The CW ha renovado Riverdale por una cuarta entrega, a la luz del enorme éxito generado por el drama adolescente. Así lo ha anunciado la cadena durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, donde también ha revelado el resto de series que volverán la próxima temporada.



Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Sobrenatural, Embrujadas, Legacies y Dinastía también han renovado para el próximo año. "Esta temporada, ampliamos nuestra programación de horario estelar a seis noches con la adición del domingo, que ha sido un éxito para la cadena" aseguró el presidente de The CW, Mark Pedowitz, en un comunicado.



Además de aumentar nuestra programación a lo largo de la semana, también continuamos agregando más programación durante todo el año. La renovación temprana de estas series exclusivas nos da una ventaja en el diseño de la temporada 2019-2020, y esto es solo el comienzo. Estas series brindan una base sólida para nuestra estrategia de programación multiplataforma y esperamos continuar con aún más series nuevas.

Teniendo en cuenta el éxito que Riverdale ha tenido en los últimos años, su renovación no ha pillado por sorpresa a los fans. Con una cuarta temporada en el horizonte, el showrunner Roberto Aguirre ha dado algunas pistas de lo que está por venir.



Vamos a conocer al líder de la granja, Edgar Evernever, pero, igualmente importante, vamos a conocer a su hija, Evelyn Evernever, que es un personaje de los cómics que estamos reinventando para esta historia.



Además, Riverdale ampliará su universo con un spin-off titulado Katy Keene. Esta continuación de la serie contará la vida de cuatro artistas que quieren llegar al trabajo de sus sueños en Broadway y en las pasarelas más prestigiosas de Nueva York.