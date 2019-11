Confirman bioserie del actor Andrés García

Se alista la bio serie televisiva del primer actor Andrés García con una carrera de poco más de 54 años de trayectoria en la industria cinematográfica con el filme Chanoc como en la pantalla chica en sinfín de telenovelas. En paralelo su vida personal también es interesante con cuatro matrimonios. Es padre de Andrés Jr., Leonardo y Andrea. Como amigo le ha tendido la mano a mucha gente destacada como Luisito Rey y Luis Miguel y conserva las puertas abiertas con el actor y empresario hotelero Roberto Palazuelos.

El actor León Peraza, quien caracterizó a Andrés García en Luis Miguel la serie, lo confirma luego de informar que ya tuvo los primeros acercamientos con su hijo Leonardo García, un encuentro en persona y que le pasó por teléfono a su señor padre, don Andrés.

“Fui muy apoyado en la serie de Luis Miguel, estuve en seis capítulos, muy agradecido con la producción y todos los fans de México. Mi caracterización fue bien aceptada y fue increíble”, reconoció León en entrevista en la alfombra roja de los LMS Billboard México 2019 en pasillo de la Arenas CdMx, acompañando a su novia África Zavala.

De la vida artística y personal de Andrés García, un artista de sangre española, criado en República Domincana y radicado en México desde su edad de 25 años y naturalizado mexicano, está interesada productora internacional como lo confirmó el propio actor en la charla.

“Eso ya es algo que he hablado volverlo a personificar -se refiere a Andrés García-. Se está cocinando el proyecto, no puedo hablar mucho. Con quien tuve ya los primeros contactos es con su hijo Leonardo García, es el que está a cargo del cast. Ya me hizo propuestas, lo que viene es aún incierto todavía”.

Sin embargo, expresa León, “Si tuve una reunión con Leonardo de persona a persona, y luego me paso a su señor padre por teléfono. Me dijo el señor Andrés que le gustó mi caracterización en la de Luis Miguel, es buena persona y me agradeció el haberlo encarnado”.

León Peraza dijo que estudio la vida de don Andrés García del libro autobiográfico que él escribió El consentido de Dios, “Me enteré de quien es Andrés García en México y otro tipo de información para empezar, y bueno tengo la autorización del hijo de él”.

África Zavala, estelar de la telenovela La jefa del campeón de Televisa el evento LMS Billboard México 2019 showcase, lo utilizó de plataforma para relanzarse de solista con la canción Tu nueva novia en sonido regional mexicano, como lo informó en la alfombra roja.

“Por ahí salió un chisme que por estar vetada dejo la actuación, lo cual es falso. De hecho tengo varios ofrecimientos de trabajo para actuar y estoy viendo cuál me queda para compaginar ambas facetas. Y no tengo ningún problema con las televisoras. Ojalá se den los tiempos para combinar el canto y la actuación.