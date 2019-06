Conoce la lista de ganadores de los Premios Tony

Un musical inspirado en la mitología griega y una obra sobre el conflicto en Irlanda del Norte fueron los grandes ganadores del domingo en los Premios Tony, los galardones más prestigiosos del teatro estadounidense.

""Hadestown" llegaba, con 14 nominaciones, como la gran favorita para triunfar en la 73° gala anual y al final de la noche se fue con ocho premios, incluido el de mejor musical.

La obra, una revisión moderna del mito de Orfeo y Eurícide, salpicada con jazz y folk, llegó a los teatros de Broadway en abril después de un periplo de 13 años.

Creada en Vermont en 2006 como un espectáculo musical sin coreografía, "Hadestown" ha triunfado en Nueva York, éxito que cruzó fronteras hasta llegar a Reino Unido y Canadá.

"Si Hadestown significa algo, es que el cambio es posible. Que en tiempos oscuros, la primavera volverá", dijo la productora Mara Isaacs cuando recibió su Tony.

"The Ferryman", escrito por Jez Butterworth, también estuvo entre los favoritos este año con nueve nominaciones y, finalmente, ganó cuatro galardones, incluido a la mejor obra.

Dirigida por Sam Mendes, que se hizo con el premio a mejor director, "The Ferryman" representa un día en la vida de una familia rural en Irlanda del Norte en 1981, en el apogeo del conflicto entre unionistas y republicanos irlandeses en la región.

Su amplio y colorido elenco de personajes incluye un bebé y un ganso.

El actor británico James Corden, maestro de ceremonias del evento, celebrado en el Radio City Music Hall de Nueva York, abrió la gala con un mensaje en el que ensalzó las virtudes del teatro en vivo frente a nuevas tendencias de entretenimiento como el streaming.

En los clásicos discursos, humor y denuncias. Como Bryan Cranston, ganador del premio al mejor actor principal por su papel en "Network", adaptación de la película satírica de 1976 sobre un presentador de televisión, dedicó su galardón a "todos los verdaderos periodistas del mundo".

"Los medios no son el enemigo. La demagogia es el enemigo del pueblo", dijo la estrella de la serie "Breaking Bad", un dardo dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que con frecuencia tilda a los medios más críticos con gestión de "enemigos del pueblo".

Mientras que a la industria del entretenimiento se le acusa de subestimar el trabajo de las mujeres y de las minorías, Broadway intentó de equilibrar la balanza el domingo.

La actriz Ali Stroker se convirtió en la primera en recoger en silla de ruedas un premioTony por su papel en el musical "Oklahoma!", aunque Rachel Chavkin ("Hadestown") fue la única directora de un musical este año.

"Hay muchas mujeres preparadas, muchos artistas de color preparados", aseguró Chavkin en su discurso.

"No es falta de preparación, es falta de imaginación de una parte del sector que se supone que debe imaginar cómo podría ser el mundo".

Aquí la lista completa de ganadores:

▶Mejor musical

Hadestown





▶Mejor obra de teatro

The Ferryman





▶Mejor reestreno de musical

Oklahoma!





▶Mejor reestreno de obra

All My Sons

Burn This

The Boys in the Band

The Waverly Gallery

Torch Song





▶Mejor actor principal en musical

Santino Fontana, Tootsie





▶Mejor actriz principal en musical

Stephanie J. Block, The Cher Show





▶Mejor actor principal en obra de teatro

Bryan Cranston, Network





▶Mejor actriz principal en obra de teatro

Elaine May, The Waverly Gallery





▶Mejor actor de reparto en musical

André De Shields, Hadestown





▶Mejor actriz de reparto en musical

Ali Stroker, Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!





▶Mejor actor de reparto en obra de teatro

Bertie Carvel, Ink





▶Mejor actriz de reparto en obra de teatro

Celia Keenan-Bolger, To Kill a Mockingbird





▶Mejor coreografía

Sergio Trujillo, Ain't Too Proud





▶Mejor música original

Anais Mitchell, Hadestown





▶Mejor guion

Scott Brown and Anthony King, Beetlejuice





▶Mejor dirección de musical

Rachel Chavkin, Hadestown





▶Mejor dirección de obra de teatro

Sam Mendes, The Ferryman





▶Mejor orquestación

Michael Chorney and Todd Sickafoose, Hadestown





▶Mejor vestuario en musical

Bob Mackie, The Cher Show





▶Mejor vestuario en obra de teatro

Rob Howell, The Ferryman





▶Mejor diseño escénico de musical

Rachel Hauck, Hadestown





▶Mejor diseño escénico de obra de teatro

Rob Howell, The Ferryman





▶Mejor diseño de iluminación de musical

Bradley King, Hadestown





▶Mejor diseño de iluminación de obra de teatro

Neil Austin, Ink