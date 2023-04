Conquista BLACKPINK a casi 59 mil asistentes en su primer show en México

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se encargaron de transportar a 58 mil 998 fans a un mundo mágico, uno donde imperaba el color rosa, la alegría y se contagiaba una energía sin igual.

BLACKPINK hizo de las suyas en su primer show en México; no sólo saciaron a sus seguidores con su música, también deleitaron a muchos con sus coreografías ejercidas a la perfección.

Celebridades Blackpink desata la locura de los mexicanos en su primer concierto en el Foro Sol

Pasadas las 21:00 horas, las luces del Foro Sol se apagaron, únicamente brillaban los martillos de plástico color rosa que portaban algunas asistentes (comprados previamente). Del escenario se esparció CO2, entre el humo se reflejaron las siluetas de las veinteañeras, todas portando un atuendo color palo de rosa.

Bastaron unos segundos para que las “blinks”, como es conocido el fandom del grupo surcoreano, estallaran en emoción.

“How you like that”, “Pretty savage”, “Whistle” y “Don’t know what to do” fueron los primeros temas que interpretaron.

Para “Lovesick girls”, las artistas se acompañaron de tres pares de bailarinas, quienes destacaron por su atuendo totalmente negro.

“Bienvenidos a este tour. Es nuestra primera vez de estar aquí, nos sentimos muy emocionadas”, dijo Jisoo.

“Gracias a todos por recibirnos estamos muy emocionadas de estar aquí. ¿México están emocionados?”, completó Lisa.

Ésta es la primera vez que el cuarteto, de entre 26 y 28 años de edad pisan tierras aztecas, en cada espacio que tenían libre, las famosas agradecían el apoyo que han recibido de sus fans, así como el cariño de los mexicanas.

“Te amo mucho”, dijo en español Rosé.

“¡Qué onda México!”, exclamó Jisoo, también en español.

Para la segunda parte del show, las cantantes se cambiaron de outfit, ahora apostaron por colores blanco, negro, dorado y fucsia.

Acompañadas de más de una decena de bailarines, entre hombres y mujeres, BLACKPINK interpretó los temas “Kill this love”, “Crazy over you”, “Playing with fire”, “Tally” y “Pink venom”.

Born Pink Tour es la segunda gira mundial que ofrece la agrupación originaria de Seúl, luego del éxito de su primer Blackpink In Your Area World Tour, con la que recaudaron más de 56 millones de dólares. En esta ocasión promocionaron el lanzamiento de su último material The Album.

Uno de los momentos que más disfrutó el público fue cuando las integrantes interpretaron en solitario diferentes temas. La primera fue Jisoo; con un vestido ondulado y lleno de brillos fue como salió al escenario acompañada de sus bailarines para cantar “Flower”.

Tocó el turno a Jennie con “I love you & me”, le siguió Rosé con los sencillos “Hard to love” y “On the ground”; en cuanto a su vestuario, la joven de 26 años usó una chaqueta negra y un vestido verde azulado.

Quien demostró sus habilidades para el pole dance fue Lisa durante el tema “Money”. Con un vestido plateado y un accesorio de peluche fue como deleitó a sus fans, sobre todo por los movimientos de cadera que resaltó durante el tema, así como en “Lalisa”.

Luego de su set como solistas, el cuarteto regresó más fuerte que nunca para interpretar “Shut down”, “Typa girl” y “Ddu-du-ddu-du”, ésta última alcanzó los 2 mil millones de visualizaciones en YouTube en el videoclip lanzado, lo que las ingresó en el listado de los Récord Guinness.

Su vestimenta en esta ocasión fue mucho más sensual, usando crop tops y faldas cortas.

Las cantantes compartieron que están fascinadas con la comida mexicana, de hecho la tarde de este miércoles comieron fruta: mango y durazno, con chile.





“Yo estoy practicando mi español”, dijo Jennie. “¿Dónde está el baño?”, preguntó la artista de 27 años, lo que provocó risas en el público.

“¿Cómo está mi español?”, continuó.

“Forever young” y “Yeah yeah yeah” encaminaron el final del espectáculo que se prolongó durante más de hora y media.

“Stay” y “As If it’s your last” fueron los temas con los que cerraron su show, mismo que estuvo lleno de luces de colores y pirotecnia.