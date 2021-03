Constanza Agurto defiende el lugar de las mujeres gamers

Desde su niñez Constanza Agurto tuvo sus primeros acercamientos con los videojuegos a través de los arcades y los juegos de computadora. Su interés fue creciendo hasta guiarla a Free Fire, título que descubrió hace tres años gracias a su hermano. "Se notaba que tenía mucha felicidad al jugar, se desestresaba mucho y nació mi interés", platicó a El Sol de México.

Su afición la llevó hasta las filas de los torneos profesionales, y gracias a las personas que conoció en el camino y al talento que desarrolló, en abril del año pasado conformó una organización de Esports llamado GOD Esport, liderada por ella misma y un colega conocido en la industria como Focus 98.

Pese a que en su natal Chile ya existe un equipo enteramente femenino llamado Edelweiss Esport, y hay decenas de liderezas de equipos en otras empresas, Constanza es la única mujer en los torneos de Free Fire que funge como CEO.

Gracias a la dedicación que ha puesto a su labor, ha colocado a su equipo dentro de los primeros lugares de las competencias en las que han participado, y con ello logra romper los estereotipos que se tienen del sexo femenino en el mundo gamer.

“Siempre rezagan un poco al género femenino. Me tocó muchas veces, cuando era jugadora competitivaí”, señaló. “En cierta manera me ayudó mucho el ser un poco mayor que el resto de los participantes de mi región, me ayudó a tener un poco más respeto de ellos”.

Además de su gusto por el mundo geek, Constanza combina este pasatiempo con su labor como médico cirujano residente de Radiología en la Universidad de Talca, lo que le ha permitido adquirir la disciplina necesaria para desempeñar ambas actividades de forma ordenada, y ayudar a su equipo a desarrollarse.

"Soy una persona muy organizada, ordeno muy bien mi horario de trabajo y de estudio. Ahora con esto del Esport tuvimos que formar este equipo más grande para darle el apoyo a los chicos y poder manejar la organización en sí. He aprendido a dividir bien los tiempos y dar un espacio a cada cosa que hago".

Aunque cada vez hay más mujeres dentro de la industria, lamenta que todavía existan torneos en los que haya categorías exclusivas para mujeres, pues considera que las campeonas han demostrado tener la misma capacidad y habilidad que sus compañeros.

Por ello, ella abre la puerta a todos los géneros en su compañía, con lo que espera dar cada vez más oportunidades para las jóvenes que deseen incursionar en los torneos.

Por ahora Constanza y sus compañeros están enfocados en seguir conquistando primeros lugares, para acercarse cada vez más a la meta de competir en otros países y ganar una copa mundial. Pero más allá de los premios, su mayor deseo es crear una comunidad que lleve a GOD Esports a destacar en otros títulos.

"A futuro quisiera ampliarnos también a otros juegos, y formar un equipo más grande de personas que sean más unidas. Me gustaría que todos pudieran socializar y apoyarse en sus distintos torneos".