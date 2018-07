Coque Muñiz busca conquistar a un mayor público con su programa ¡Pásale, yo invito!

A cuatro semanas de haber estrenado el programa ¡Pásale, yo invito!, en el canal A+ en el 7.2 de TV Azteca, el conductor Jorge Coque Muñiz, aceptó que ningún esfuerzo humano o las 12 horas de trabajo diarias dedicadas a esta producción, “se equipara a las muestras de cariño en directo de la gente que recibimos cada uno de los que intervenimos en la emisión día a día”.



Declaró lo anterior previo a comenzar a transmitir el programa correspondiente en la semana de Tláhuac en entrevista con El Sol de México, tras hacer un balance de la grata experiencia de recobrar la calle para una transmisión en vivo de dos horas con esta revista musical.

“Nunca había trabajado tanto por un proyecto, ni había tenido tanto compromiso, ni tanto desgaste físico para hacerlo. Estamos laborando casi 12 horas por día, pero lo hacemos con mucho gusto, vale la pena, ojalá el público lo entienda así, espero día con día agrandar los telespectadores. Pero, pase lo que pase, yo me llevo la sonrisa del público, el trato cálido y amable de los lugareños y también dándoles el agradecimiento a mis compañeros a los que he pedido que vengan a ser parte del show. Eso sólo tiene más que un nombre: amistad, porque vienen de cuates”.

¡Pásale yo invitó!, es una emisión para todos los integrantes de las familias mexicanas, en la que se encontrará concursos, música y demostración del talento de cada demarcación a la que se acude cada semana”.

Coque Muñiz dio las generalidades, del porqué es importante la emisión que conduce estelarmente:

“Nos ha dado la oportunidad de que no se acaben programas musicales y estar mostrando diferentes tipos de comedia, circo, magia y música, todo combinado, haces un programa de variedades que te permite dar un chorro de oportunidades en el camino”.

Reconoció también que uno de sus principales temores o inquietudes inicialmente, fue “cómo iba a llenar la emisión de música en vivo, y gracias a Dios; ya tenemos fila de solistas y grupos para ir al programa en directo que se transmite en la locación diaria. Es a través de las disqueras o de sus RP’s que ya nos contactan”.

Y agregó: “en estas 40 transmisiones han ido poco más de igual número de solistas y grupos, que nos llevaron a superar el reto de cumplir en el rubro musical, lo que nos ha dado mucho gusto, ya que en la medición de comparativos con otras televisoras, hemos estado con el mismo raiting que las empresas grandes que era un sueño guajiro y lo estamos logrando porque también hemos llegado a tantos sitios.

Y, NO SE RAJÓ

Jorge Coque Muñiz, quien es conductor de televisión, actor comediante y cantante, precisó que “estoy viviendo uno de los momentos más importantes de mi vida, ya que un mes atrás me llegó esta oportunidad de trabajo que me permite darme rienda suelta a mi carrera de cantante. Sin embargo, no me fue fácil hacer raiting en un canal casi nuevo para la audiencia y creo que es doble el compromiso, aunado a mi cambio de televisora después de tantos años de pertenecer solo a una”.

Junto con Coque Muñiz laboran Huarachín y Huarachón, Liz Clapés, Aly Villegas e Ivette Hernández quien transmite para el programa desde Rusia 2018 informando de lo que acontece en tierra mundialista del fútbol soccer.

“Hemos recorrido las demarcaciones como Venustiano Carranza, Iztapalapa, Xochimilco y ahora Tláhuac, sentimos que hemos estado en los lugares más populares de la Ciudad de México, cuya experiencia de viva voz de todos que coincidimos que a pesar del viento, la lluvia o el severo calor; nos hemos llevado la calidez, el afecto, el cariño del público; a quienes vemos sus caritas y no se mueven ni un ápice a lo largo de las dos horas de transmisiones.

Y aunque se ha visto afectado de la garganta por los cambios de temperatura en el clima, Coque Muñiz invita al público:

“¡Pásale yo invito!, es una revista a manera de un teatro del pueblo como los que se hacen en toda la República Mexicana con un escenario precioso que se divide en cuatro pistas como el circo, es gratis, si vienen van a reír y tendrán la oportunidad de ver los artistas en este programa. El producirlo en el exterior es muy padre.

“Y mientras con la emisión debemos tener un equilibrio con su comercialización porque si no es difícil de sostenerla, por eso debemos de trabajar mucho, para seguirnos sosteniendo”, agregó Coque Muñiz.