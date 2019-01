Coque Muñiz prepara nuevo programa de Tv

El cantante mexicano Jorge Muñiz, inicia el año con el pie derecho y muy ilusionado por dos conciertos que dará en el Lunario de la Ciudad de México el 18 y 19 de enero.



“Creo que puede ser un buen año, pero hay que trabajar. Tengo ya en proyecto el programa nuevo que se llama La gente que me gusta que me gusta con el que salgo de todo lo que he hecho para entrar en un terreno nuevo”, comentó.

Con el año que recién inicia, el conductor de televisión aseguró que “ el que no arriesga no gana”, ya que el nuevo programa es de un formato de entrevistas en donde en cada emisión tendrá un invitado especial.

Sobre su salud y garganta áspera aseguró que es un problema que viene arrastrando de años, pero descartó alguna enfermedad pues explicó que se debe al exceso de trabajo, por lo que, ahora en cada concierto requiere de un mayor cuidado con su voz. "Estuve con la foniatra porque las notas altas me lastiman, pero me dice que con ejercicio me puede ayudar."