Corey Harrison no vio venir el éxito de El precio de la historia

Diez años y 15 temporadas al aire han hecho que El precio de la historia sea uno de los programas más exitosos que History presenta dentro de su programación. Para Corey Harrison, uno de los compradores de la tienda de empeño y antiguedades Gold & Silver Pawn, ubicada en Las Vegas, es una sorpresa que el programa se mantenga vigente luego te tanto tiempo.



Harrison recuerda que en principio dudó mucho que el programa fuera bien recibido por la audiencia de Estados Unidos. “Tengo una historia divertida al respecto: fuimos a una fiesta por el primer episodio. Entonces me salí y mi padre me siguió, le dije que eso era una pérdida de tiempo, que nadie iba a ver esto. Diez años y 570 episodios después (veo que) me equivoqué”.

El hijo de Rick y nieto de Richard El Viejo Harrison, piensa que el éxito del reality tiene que ver con la nostalgia de los objetos valiosos que se presentan. “La gente de todo el mundo se identifica con el show porque todos tienen un objeto que la abuela guarda o dejó como herencia y que dijo era invaluable”.

Además considera que mostrar la relación natural de su familia ayuda en parte. “Somos como cualquier otra familia. Muchas veces ves televisión y las familias se aman y se abrazan. Pero la nuestra pelea como lo hace tu familia o la de cualquiera, y creo que al público le gusta ver eso”, dice.

Sobre trabajar con su padre, Corey Harrison retoma la frase recurrente de su padre: “La mejor parte de mi negocio es trabajar con mi familia, y la peor parte de este negocio es trabajar con mi familia”. Y es que a veces no es sencillo que su papá sea su propio jefe. “Él no tiene problema llegar temprano a mi casa, gritarme y enojarse conmigo. La mayoría de los jefes no harían eso”.

En esos 10 años, Corey admite que sólo ha visto uno o dos capítulos del programa. “¿Has escuchado tu voz en una contestadora o en tu bandeja de mensajes del celular? ¿Cómo suena? (Quizá no te gusta) Bueno, pues verte en televisión es 10 veces peor”, bromea con su gran seriedad.

“Mi trabajo es entrar ahí, filmar y huir, (los productores) se encargan de cortar y editar. Si no sería el tipo más cool del mundo; si me das la oportunidad de elegir cómo acaba el show yo podría ser Superman, nunca cometería un error. Pero es mejor que yo haga mi trabajo y me vaya”, dice.

Para el comprador es difícil decir cuál es el artículo más sorprendente que ha llegado a la tienda en la última década. “Yo creo que los anillos del Super Bowl, eso fue muy loco y es uno de los grandes artículos que he comprado. (También han llegado) Picassos, Ferraris, ha habido tanto…”, dice.

Pero después de pensarlo un largo rato, afirma que sí tiene algunos ítems que son sus favoritos: “por son mucho las motocicletas que llegan y que me llevo a mi casa. Tengo alrededor de unas 24”, cuenta.