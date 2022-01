Cornelio Reyna III recuerda el 25 aniversario luctuoso de su abuelo con nueva versión de su música

En el marco del 25 aniversario luctuoso del cantautor Cornelio Reyna, ícono de la música norteña, que se cumplió este 22 de enero, su nieto Cornelio Reyna Tercero lanzó en las plataformas digitales la canción Que me cubra la tristeza, la que junto con otros cinco covers creados por su abuelo y seis melodías inéditas, forman parte de la cuarta producción de estudio del tamaulipeco.

“Este cover Que me cubra la tristeza es una letra de dolor y sufrimiento cuando en la vida de alguien se da un rompimiento amoroso con su pareja, está sumido en la tristeza y hasta pide que la tierra se lo trague. Sé que mucha gente se va a identificar por el hecho que está pasando la misma situación, de no tener al ser amado a su lado”, reseñó sobre la letra musical.

Cornelio Reyna Tercero, nieto de la leyenda en la música norteña creador de temas como Me caí de la nube, Te vas ángel mío y Qué tal si te compro, habla de su ascendente trayectoria interrumpida abruptamente por la pandemia.

“Sí, me ha resultado complicado continuar en presentaciones en vivo, porque la pandemia en el ámbito musical nos ha afectado a todos. Nosotros nos debemos al público y el no tenerlos presencialmente en los escenarios es difícil. Y ya cuando sentimos que se estaba normalizando el tener la agenda de presentaciones, nos cae la cuarta ola Covid-19. No obstante, le estamos dando duro a las plataformas digitales y redes sociales para estar vigentes, con nuevas canciones”.

En el plano musical sigue activo, lanzando canciones a la espera de poder interpretarlas en vivo y con público. “En el plano personal también me ha resultado complicado, porque en los medios y periódicos escuchas y lees las noticias en relación a los contagios, pero lo importante es tener actitud positiva, lo cual es un gran soporte para estar con el ánimo alto y diluir la depresión y la tristeza. Como cantante me ayuda mucho estar en contacto con el público por las redes sociales para poder subir de estado de ánimo”, enfatizó.

CORNELIO REYNA POR SIEMPRE

Cornelio Reya Tercero también habló del álbum en honor a su abuelo que se lanzó en el 2021, Cornelio Reyna por siempre, en el cual él intervino con el cover Me caí de la nube, con el acompañamiento de la banda Centauro.

“Me siento muy agradecido por esta producción y su fin para aparecer en el mercado era acercar a las nuevas generaciones a mi abuelo y que conocieran su obra musical, ya que desde hace 50 años existen estas canciones y ellos no las conocían, ahora están a su disposición en una diversidad de géneros”, detalló.

“La verdad las canciones de mi abuelo tienen permanencia y están en el gusto del público, es algo muy complicado trascender en la música y mi abuelo lo hizo, creo que se debe a la profundidad que tienen sus letras, y que la gente del pueblo se identifica con ellas”.