Corona Capital se inunda de nostalgia con regreso de My Chemical Romance 

Entre los pasillos del autódromo Hermanos Rodríguez se observaban decenas de personas vestidas de negro, con delineados pronunciados y algunos incluso portando el atuendo que My Chemical Romance portó en el arte de su disco The Black Parade.

La ocasión lo ameritaba, pues la agrupación regresó a tierras mexicanas, luego de casi 15 años de ausencia. Su visita se da dentro del marco del Corona Capital, que arrancó este viernes.

Fans de todas partes de la República se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de esta presentación. Tal fue el caso de Mariana y Ana, dos jóvenes provenientes de Durango.

"Fueron parte importante de nuestra adolescencia, marcaron la forma en que nos vestíamos y de ahí agarramos gusto por otras bandas de rock y metal", comentó Mariana. "No lo podemos creer todavía, es una banda que jamás creímos que íbamos a volver a ver y aquí están. Obviamente teníamos que estar aquí".

En otro punto se encontraba Axel, un admirador que viajó desde Córdoba, Veracruz, y forjó su vínculo con la agrupación a raíz del acompañamiento que me brindaron durante momentos difíciles de su vida.

"Yo soy fan desde 2015 y me cambiaron la vida. Sus rolas en ese momento hablaban de mí desde una manera muy personal. En ese tiempo estaba en una etapa muy oscura, y a mí me sacaron del hoyo y me motivaron a seguir adelante a pesar de todas las cosas que tenía en la cabeza".

También hubo quienes los invitaron a regresar a nuestro país, pues no quieren volver a esperar tanto tiempo para verlos, aunque desean que en la siguiente ocasión no sea tan complicado conseguir boletos.

"Que no se hagan del rogar y hagan más conciertos, sólo que no los organice Ocesa, porque nos están quitando nuestro dinero", señaló Oliver, un fan de la CDMX, que además precisó que le pareció un abuso el precio de las entradas. "Fue un asalto a mano armada, pero aquí estamos".

My Chemical Romance se presentará a las 23:30 en el escenario principal. Durante este día también participarán grupos como Cigarettes After Sex, Marina, White Lies, Charli XCX y Cuco.