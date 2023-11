Corona Capital 2023: lo que debes saber antes de asistir al festival

El Festival Corona Capital 2023 está en cuenta regresiva, serán tres días: el 17, 18 y 19 de noviembre cuando las bandas de pop alternativo, rock y música electrónica llenarán de ritmo la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Como cada edición, el festival recientemente lanzó el mapa para que todos los asistentes puedan ubicar los escenarios, así como los servicios que habrán dentro de las instalaciones.





Escenarios y artistas del Corona Capital 2023

Una de las novedades es que por primera vez, un escenario tendrá el nombre de la marca Nivea, además, de los ya conocidos como Corona, Corona Cero, Levis Tenet y Vans.

Entre los artistas que se presentarán se encuentran: The Cure, Arcade Fire, The Chemical Brothers, Thirty Seconds to Mars, The Black Keys, Two Door Cinema Club y Blur.

Viernes 17 de noviembre

Arcade Fire

Pulp

Alanis Morissette

Alvvays

Automatic

Belako

BoyWithUke

Brittany Howard

Brooks Nielsen

Caroline Rose

Claud

Fenne Lily

Fitz and The Tantrums

Fleet Foxes

Hanah Storm

The Hives

Hot Chip

KennyHoopla

Mild Minds

Mother Mother

Muna

Orion Sun

Phoenix

Roosevelt

Sampa The Great

Soccer Mommy

Sofie Royer

The Walkmen

Two Door Cinema Club

Unknown Mortal Orchestra

Yard Ac

Sábado 18 de noviembre

Blur

The Black Keys

Thirty Seconds to Mars

Alice Ivy

Atarashii Gakko!

Barns Courtney

Ben Howard

Billie Marten

Black Kids

Dean Lewis

Fever Ray

Fletcher

Giant Rooks

Jawny

Jungle

Kasabian

Kim Petras

Kimbra

The Lathums

Lauv

Metronomy

Nation of Language

Neil Frances

Niall Horan

Olivia Dean

Parcels

Patrick Watson

Rebecca Black

Tessa Violet

Domingo 19 de noviembre

The Cure

The Chemical Brothers

Pet Shop Boys

The Amazons

Arlo Parks

Berlin

The Breeders

D4VD

DEHD

Feist

Goose

Grace Ives

Gracie Abrams

The Happy Fits

Ladytron

The Lumineers

Nai Palm

NF

Noel Gallagher's High Flying Birds

Off!

Sleater Kinney

Sylvan Esso

Tennis

The Twilight

Sad

Zhu

Pulsera Cashless

Recuerda que para que puedas consumir bebidas y alimentos dentro del Festival Corona Capital 2023 y evitar usar dinero en efectivo, puedes recargar la pulsera Cashless desde tu casa días antes del evento.

La recarga mínima es de mil pesos y recibirás 5 por ciento como beneficio por realizarla, lo único que tienes que hacer es:

Ingresa al link que estará disponible próximamente, crea tu cuenta y registra tus datos

Recarga el saldo que desees y obtén un código QR, el cual debes guardar

A tu llegada al festival, lleva el código QR a la zona de validación o cualquier zona de recarga para poder disfrutar tu saldo

¿Cómo funciona?

Consigue tu pulsera en cualquier zona de recarga Citibanamex Cashless dentro del festival , la cual se podrá utilizar únicamente los días que durará el Corona Capital

Recarga tu pulsera abonando la cantidad que desees, las veces que lo necesites, puedes usar tu tarjeta de débito, crédito o efectivo

