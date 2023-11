Phoenix, The Hives y Two Door Cinema Club brillan en el primer día del Corona Capital

La edición 2023 del Corona Capital arrancó sus actividades este viernes, reuniendo a 80 mil asistentes, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La agrupación The Hives fue uno de los actos estelares de la jornada nocturna.

Con su sonido psicodélico, The Hives se apoderó del escenario principal del Corona Capital, donde decenas de fans los esperaban con ansias. "Confío en que van a dar lo mejor de ustedes. Vamos a cantar un poco de rock and roll", expresó el vocalista Pelle Almqvist.

🤯🎶Pelle Almqvist, vocalista de The Hives, desciende del escenario para convivir de cerca con sus fans, a quienes no deja de pedirles que hagan mucho ruido.





Las actividades del festival iniciaron alrededor de las 15:00 horas, con la participación de artistas como Claud, Soccer Mommy y Kenny Hoopla, que comenzaron a calentar motores en los escenarios secundarios.

The Hives puso un ambiente alegre en el escenario principal del Corona Capital, donde con buen humor e irreverencia emocionaron al público, interpretando éxitos como “Countdown to shutdown” y “Hate to say I told you so”.

“Thank you. Muchas gracias, queridos amigos”, dijo en spanglish el vocalista Pelle Almqvist, quien en varios momentos del show bajaba del escenario para convivir de cerca con sus fans. “Nunca hay silencio en el concierto de los Hives. Señoritas, señores, y todos atrás, ¿la están pasando bien en nuestro show?”, expresó.

El músico interactuaba constantemente con sus fans, pidiéndoles que levantaran las manos e hicieran ruido. Su compromiso con el público mexicano fue tal, que incluso confesó haber aprendido algunas palabras en español para este show. “Te amo”, gritó.

“Te voy a decir que es mi primer Corona, y vengo por primera vez porque apela al gusto de la gente de mi edad. Es una edición de nostalgia totalmente”, expresó Luz, una fan de 42 años, proveniente de la Ciudad de México, que acudió acompañada de sus amigos.

Minutos antes del show de The Hives, en el escenario Vans, la agrupación Phoenix hizo un repaso por éxitos como “Lisztomania”, “Tonight”, “Too young” y “Armistice”.

“Queremos verlos chicos. Queremos escucharlos también, gracias por aprenderse todas las canciones. Cada show en la Ciudad de México es especial para nosotros, cada una de la veces”, expresó Thomas Mars, vocalista del grupo.

Además de los actos musicales, los asistentes podían disfrutar también de las ya tradicionales activaciones que las distintas marcas colocaron en el lugar. Desde juegos de realidad virtual, hasta una pista de patinaje y stands de maquillaje, había opciones diversas para escoger.

En el escenario principal, la agrupación británica Two Door Cinema Club elevó los ánimos del público, con un repertorio conformado por éxitos como “This Is The life” y “Once”, una de sus canciones más recientes.

🎶🤯 Con This is the life, la agrupación británica Two Door Cinema Club inicia su show en el escenario principal del Corona Capital.





Cabe recordar que su participación del año pasado fue cancelada por problemas de salud de su bajista, Kevin Bird, por lo que en esta ocasión el público pareció haber querido recuperar ese tiempo perdido, y los recibió con mucho cariño.

“¿Cómo estás Corona Capital? ¡Vamos!”, exclamaba el vocalista Alex Trimble, quien durante todo su espectáculo se mostró con muy buen humor, y emocionado por la euforia de sus fans.