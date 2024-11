Corona Capital no para: fans disfrutan el segundo día del festival

Después del primer día de actividades de la edición 14 del Corona Capital, en el que reunió a más de 70 mil asistentes, este sábado comenzó su segunda jornada con miles de seguidores esperando ansiosamente a los headliners: Travis, New Order y Shawn Mendes.

Aunque la jornada del viernes tuvo presentaciones memorables, como el regreso a México de The Mars Volta, Toto, Zedd y un cierre estelar con Green Day en el escenario principal, el segundo día del festival mantiene la energía e ilusión de vivir un día lleno de música y buenas experiencias.

Camisetas con diseños alusivos al Shawn Mendes fueron abundantes entre los fans, quienes expresaron su emoción verlo en vivo. "Esperamos quedar afónicas", comentaron dos de ellas entre risas.

La espera para disfrutar del cantautor canadiense, intérprete de "There's Nothing Holdin' Me Back", fue larga, dijeron sus seguidoras. "Llevamos desde 2019 esperando verlo", dijo una de ellas.

"Cuando iba a ser su primer concierto fue lo del terremoto y se canceló. Después por cinco años dejó de sacar música. Estamos muy emocionadas. No tenemos expectativas, pero con verlo cantar es suficiente", mencionó otra fan, quien viajó desde San Luis Potosí a la Ciudad de México solo para ver el show del canadiense.

Otra banda que los fans esperan ver es New Order, pues imágenes de los ex Joy Division también abundaron en las camisetas de los asistentes.

Algunos mencionaron que esperan "la gran calidad que siempre han tenido".

"Sabemos que es un set de festival, será corto, pero van a ser todos los éxitos", afirmaron dos seguidores de la banda inglesa y aseguraron haber conocido a los integrantes del grupo al finalizar el show del martes en el Auditorio Nacional.

Los fans llegaron desde temprana hora al Autódromo Hermanos Rodríguez para tener el mejor lugar. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

"Fuimos al concierto, estuvimos en primera fila y después del show tuvimos la oportunidad de conocerlos. No es la primera vez que los vemos en persona, hay cierto acercamiento con la banda y ha sido espectacular", dijeron.

La agenda del sábado fue inaugurada con The Aquadolls en el escenario Vans.

Black Pumas fue una de las agrupaciones que ya actuó en el Corona Capital. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Otras presentaciones en el comienzo del día fueron la del cantautor australiano Luke Hemmings, Ekkstacy y la agrupación europea Crystal Fighters, así como Black Pumas.

Hacia el anochecer, el público espera la parte fuerte del cartel, en la que están American Football, St. Vincent, entre otros artistas.