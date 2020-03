Coronavirus baja el switch a la música

La crisis por el Covid-19 sigue afectando al espectáculo internacional. Este martes se dio a conocer que el famoso festival musical de Coachella, en el que participarían los mexicanos Ed Maverick y Banda MS, se reprogramó para octubre.

"Si bien esta decisión llega en un momento de incertidumbre universal, nos tomamos muy en serio la seguridad y la salud de nuestros invitados, del personal y de la comunidad", dijo en un comunicado Goldenvoice, la compañía que organiza el evento. El festival que dura dos fines de semana, fijado inicialmente para abril, tendrá lugar los fines de semana del 9 y el 16 de octubre.

Gossip Coronavirus le pega al Coachella, posponen festival hasta octubre

El músico mexicano Carlos Santana, anunció este martes que la gira europea que iniciaría el 17 de marzo en Polonia fue cancelada, a causa de las preocupaciones de salud pública y restricciones de rendimiento debido al creciente brote de coronavirus.

Pearl Jam siguió los pasos de otras estrellas mundiales de la música como Madonna y Justin Bieber, que pospusieron sus giras por la contingencia sanitaria. En un comunicado, la banda señaló que "como residentes de Seattle, hemos sido testigos de lo rápido que este tipo de situaciones de desastre pueden intensificarse. Los colegios de nuestros niños se han cerrado, junto con universidades y negocios. Ha sido salvaje y va a empeorar antes de que vaya a mejor".

Su gira estadounidense iniciaría el 18 de marzo y no tiene fechas confirmadas, salvo la del 19 de septiembre en Asbury Park, New Jersey. "No tenemos razones para creer que esto estará bajo control en las próximas semanas", justifican. Hasta ahora, se mantiene su gira europea, que arrancará el 23 de junio en Frankfurt y pasará por ciudades como la localidad italiana de Imola el 5 de julio, Hyde Park de Londres el 10 de julio y París, donde está previsto que actúen dentro del festival Lollapalooza el 19 de julio.

Los conciertos de Jorge Drexler en Costa Rica y Maluma en Grecia y la entrega de la edición de 2020 de los Premios Latinos BMI también se reprogramaron.

El primero en anunciar que había decidido aplazar sus espectáculos en Grecia fijados para los próximos días fue Maluma, quien explicó que la decisión busca "cuidar la salud de todos ustedes, el 'crew' y todos los que trabajamos para ustedes".

Con unas palabras muy parecidas, la organización de los BMI anunció que no realizará su gala para entregar sus premios latinos.

"La salud y seguridad de nuestros empleados y afiliados es nuestra prioridad principal y, como resultado, BMI pospondrá su próxima ceremonia de Premios Latinos, inicialmente programada para el 31 de marzo en Los Ángeles", indicó la organización que maneja los derechos legales de compositores y editores de la música.

El Ultra de música electrónica se realizará hasta el próximo año / AFP

Por su parte, Drexler dio a conocer a sus fanáticos en Costa Rica que tanto su oficina, como la productora de su gira Silente en ese país habían tomado la decisión de postergar, hasta nuevo aviso, el concierto que estaba programado para la noche del martes en la capital "como una muestra de nuestra preocupación y cariño hacia el fiel público".

El cantautor uruguayo ya estaba en San José cuando se decidió suspender el espectáculo; sin embargo, anunció que interpretará algunas canciones en una transmisión en vivo a la misma hora en que estaba programado el concierto en el Teatro Melico Salazar, las 20:00 horas.

La misma idea tuvo la cantante de rock italiana Gianna Nannini, quien anunció este martes que celebrará un concierto virtual contra la soledad obligada por las medidas de seguridad decididas por Italia para contener la epidemia de coronavirus.

Gianna Nannini, de 65 años, autora de unos treinta exitosos álbumes, prometió transmitir el concierto a cientos de estudiantes obligados a "estar en casa" por orden del gobierno.

"De ahora en adelante llegaremos a ustedes gracias a los dispositivos que ya se usan en las escuelas para las lecciones por internet, y haremos todo lo posible para superar este terrible momento juntos", escribió la cantante, quien transmitirá su concierto el jueves a las 16:00 horas tiempo local.

Autoridades de Berlín anunciaron la suspensión de todos los espectáculos previstos en teatros, óperas y salas de conciertos hasta el 19 de abril. El ministro de Cultura Klaus Lederer, indicó que la suspensión de los espectáculos programados se aplicará desde este miércoles, 11 de marzo y agregó que el propósito de esta medida es "limitar la dinámica propagación del coronavirus".

La propagación del coronavirus en Nueva York está afectando a Broadway, donde al menos 15 producciones registraron la semana pasada un descenso notable en la recaudación de sus taquillas en comparación con los siete días previos, según cifras del Broadway League, que registra la actividad del sector.

Gossip Ester Expósito visita a México y enloquece a fans de Élite

El Rey León, el popular y longevo musical de Disney, fue el que mayor declive registró, con una caída en ventas semanales de 228 mil dólares, con lo que la recaudación bajó hasta los 1.19 millones de dólares. Desde que abrió sus puertas en 1997, sobrepasa los 2 millones de dólares por semana con frecuencia y en temporada vacacional llega hasta los 3 millones de dólares.

El presidente de la Comunidad Valenciana (Gobierno de la región), Ximo Puig, anunció este martes que, a causa de la epidemia del coronavirus, se aplazan, a una fecha aún por determinar, las Fallas de Valencia que iban a tener lugar del 15 al 19 de marzo próximos.

Asimismo, el Gobierno autonómico ha decidido aplazar las fiestas fundacionales de la ciudad de Castellón, la Magdalena, que iban a comenzar este domingo, como medida de prevención y en "plena coordinación" con el Ministerio de Sanidad, que les ha recomendado no celebrar ambas fiestas para evitar contagios debido a las aglomeraciones previstas en ellas.