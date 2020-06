Cortometraje Arena Asfalto, dos formas de vivir el mundo skate

La patineta no sólo es un deporte o un hobbie, es todo un estilo de vida y una pasión. Así puede definir Luis Medina Termita el mundo del skate, al que le ha dedicado más de la mitad de sus años.

“Todas las decisiones que he tomado en mi vida han sido en base a la patineta, es como el engrane que gira todo el componente para que mi vida siga para adelante, es un estilo de vida, mi pasión. Y me ha formado todo lo que soy, lo que tengo, las amistades han sido gracias a la patineta, para mí es mi vida completa”, dice el joven de 31 años.

Gossip Tiburón, 45 años generando terror

El mundo de la patineta abre la ruta para que surjan creadores artísticos, diseñadores, músicos o personas que dedican un proyecto social alrededor de esta actividad. Así lo muestran en el cortometraje Arena Asfalto, a través del cual se muestran dos formas diferentes de vivir el mundo skate.

“La idea fue irnos de viaje por dos semanas, una completa en Guadalajara patinando spot de calle, me refiero a lugares de uso público que no necesariamente están hechos para patinar. Nos adecuamos a espacios como escaleras, barandales, bardas, desniveles que no están construidos para eso, pero nosotros los hacemos útiles”, explica Termita en entrevista.

La segunda semana, el grupo de skates compuesto por Jonathan Lemus, Luis Medina Termita, Óscar Meza, Antonio Díaz, Fernán Origel Tortuga, Evan Osiris, Cristián Huerta, Emilio Fernández y Max Barrera, viajaron a Punta Mita, donde exploraron otra forma de vivir la patineta en el parque para skates Shore Skate Park, fundado por Emilio Fernández.

“Él en su propia casa construyó un parque para skates con sus propias manos y herramientas. Es un proyecto familiar porque su papá, que patina desde los años setenta, está involucrado; el hermano y la novia de Emilio también”, comenta Luis Medina.

El skater explica que esta familia es una comunidad que se dedica a crear con sus manos las rampas que van a ocupar para patinar, además de llevar una vida de tranquilidad: “lo único que piensan es en pasarla bien, patinar en las tardes, surfear en las mañanas, comer bien rico en las noches, así que nos integramos a esa convivencia para la segunda semana, completita en la casa se Emilio”.

Arena Asfalto muestra cómo el parque es un vehículo para realizar una labor social, “porque Emilio da clases de patineta a los niños, da clases de surf, es una comunidad que empezó su papá y se fue involucrando. La idea de que los chavitos sigan patinando”.

Termita explica que este cortometraje también muestra cómo el mundo del skate traspasa generaciones

“En el video contamos con la participación de Max Barrera, que es uno de los skates más experimentados; él tiene 40 años, y por otro lado tenemos a un chico llamado Evan que realiza su primer viaje a sus 14 años. Hablando sobre la dualidad, es increíble tener la voz de la sabiduría con Max y la de un novato que está experimentando a temprana edad”.

Arena Asfalto podrá verse a partir de hoy a las 11 del día por el canal de YouTube de Vans Skate Global.