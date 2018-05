Creador de marionetas de Plaza Sesámo revela sus oscuros secretos

Pocas personas han provocado en todo el mundo más sonrisas y momentos felices para los niños que Jim Henson, el gran genio de las marionetas detrás de "Los Muppets" y "Plaza Sesámo" que ahora revela los secretos de su arte en una amplia y divertida exposición en Los Ángeles.

El centro cultural Skirball de la ciudad californiana acoge desde mañana y hasta el 2 de septiembre "La exposición de Jim Henson: imaginación sin límites", una muestra centrada en la vida y trayectoria de Henson (1936-1990) y en personajes tan queridos y entrañables como Kermit the Frog, el dúo Bert y Ernie, y el Count von Count.



"Es una exposición muy profunda que realmente examina el proceso creativo", señaló en la presentación ante los medios la hija de Jim Henson y presidenta de The Jim Henson Company, Lisa Henson.



"Esta muestra quiere dar la bienvenida a los que son seguidores desde hace mucho tiempo del trabajo de Jim para que vengan y vean los iconos, los héroes y todos los primeros amigos que creó para los niños, como los personajes de Plaza Sesámo'", añadió.



"Imaginación sin límites" es una exposición itinerante que se creó originalmente en el Museo de la Imagen en Movimiento de Nueva York, cuya comisaria Barbara Miller apuntó que, más allá de que el trabajo de Jim Henson fuera muy divertido y educativo, la principal razón detrás de esta colección es que se trata de una obra "verdaderamente universal" que ha derrotado al paso del tiempo.



Como no podía ser de otra manera, Kermit the Frog, el personaje con el que más se identificó Jim Henson, preside la entrada de esta muestra en la que se incluyen marionetas, bocetos y diseños, guiones, letras de canciones, discos y clips de vídeo para ejemplificar su extensa y triunfal trayectoria.



Con una presentación muy vistosa y colorida, la exposición ofrece además experiencias interactivas en las que, por ejemplo, se puede jugar a hacer un espectáculo de marionetas en televisión, un arte en el que deslumbró Henson, o donde también se puede trastear con diferentes accesorios para crear tus propios personajes.



"Como niños, vivimos en un mundo de imaginación y de fantasía, y para algunos ese mundo continúa en la vida adulta", dijo Henson en una de sus frases más recordadas.



Nacido en Greenville, Misisipi, EU, en 1936, Henson comenzó en el mundo de la televisión a mediados de los años 50 gracias al espacio "Sam and Friends", cuya buena acogida le abrió las puertas de legendarios programas como "Ed Sullivan Show" en los que empezó a hacer pequeñas y populares secciones de marionetas.



Con fieles colaboradores como Frank Oz y su esposa Jane Henson, Jim Henson alcanzaría el éxito creando desde 1968 personajes para "Sesame Street", que probablemente es el programa educativo de la pequeña pantalla más famoso y conocido en todo el mundo.



Curiosamente, Henson tenía ciertas dudas sobre incorporarse a este proyecto ya que no quería que sus marionetas le identificaran solo como un artista para el público infantil.



En este sentido, su máxima aspiración llegó con "The Muppet Show" (1976-1981), un programa de variedades en el que sus ya entonces célebres marionetas enlazaban escenas de humor con actuaciones musicales y visitas de famosos.



El universo de Jim Henson continuó ampliándose en la gran pantalla ya que sus marionetas dieron el salto al cine en "The Muppet Movie" (1979), la primera de muchas películas con estos personajes.



El creador de otras emblemáticas series como "Fraggle Rock" también fue el realizador de "Labyrinth" (1986), la cinta de fantasía que protagonizaron David Bowie y Jennifer Connelly y de la que en la exposición se exhiben dos vestidos empleados en su producción.



Y es que, sin olvidar que fue un maestro de las marionetas, la muestra refleja asimismo la visión intrépida y ambiciosa de Henson a través de "Time Piece" (1965), un cortometraje experimental que fue nominado al Óscar, o de Cyclia, un proyecto nunca realizado de un "club nocturno multimedia" en el que se sincronizarían música, vídeos y bailarines en un mismo entorno.